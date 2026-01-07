Magh Mela 2026 Prayagraj : कुंभ से कम नहीं माघ मेला, जानिए क्यों श्रद्धालु इसे ‘मिनी कुंभ’ कहते हैं

सरकार ने तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए हैं। मेला क्षेत्र को इस बार सात हिस्सों में बांटा गया है ताकि भीड़ आसानी से संभाली जा सके। पार्किंग के लिए 42 जगहें तय की गई हैं, जिससे लोगों को गाड़ी पार्क करने में झंझट न हो। मेडिकल की बात करें तो, दो अस्पताल बनाए गए हैं, हर एक में 20-20 बेड हैं। ताकि किसी आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। सुरक्षा के लिहाज से 17 पुलिस स्टेशन, 42 पुलिस चौकियां और एक डेडिकेटेड कंट्रोल रूम बनाया गया है। करीब 400 सीसीटीवी कैमरे लगातार नजर रख रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मनीष वर्मा खुद टीम के साथ हर छोटी-बड़ी चीज पर नजर रख रहे हैं।