Magh Mela 2026: माघ मेला 2026 प्रयागराज: स्नान तिथियां, कल्पवास, संगम और महाशिवरात्रि तक का पूरा धार्मिक उत्सव

Magh Mela 2026 : प्रयागराज का माघ मेला, सच कहें तो, हिंदू धर्म में आस्था का वो सैलाब है, जिसे देखने हर साल लाखों लोग आते हैं। 2026 में ये मेला 3 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा यानी पौष पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक, पूरे 44 दिन। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर लोग जमा होंगे, पवित्र स्नान करेंगे, दान देंगे, और अपने-अपने तरीके से आध्यात्मिक साधना करेंगे।