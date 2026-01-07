Makar Sankranti 2026: भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना रूठ सकते हैं देवी-देवता

मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और ऊर्जा से भरा पर्व है। इस दिन सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं और मकर राशि में प्रवेश करते हैं। यही कारण है कि मकर संक्रांति को स्नान, दान और पुण्य का महापर्व माना जाता है। भारत के अलग-अलग राज्यों में इसे अलग-अलग नामों जैसे पोंगल, उत्तरायण, खिचड़ी और बिहू से मनाया जाता है। इस साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। मान्यता है कि इस दिन कुछ नियमों का पालन करने से देवी-देवता प्रसन्न होते हैं, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी भी हैं जो इस शुभ दिन का फल नकारात्मक बना सकती हैं।