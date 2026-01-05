Magha Month Worship Secrets: माघ महीने में ये उपाय करें, साल भर रहेगी समृद्धि

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ का पुराना नाम माधव महीना था, जो भगवान श्रीकृष्ण के स्वरूप माधव से जुड़ा है। ज्योतिष के अनुसार माघ पूर्णिमा को मघा नक्षत्र होता है, इसी कारण इस महीने का नाम माघ पड़ा। यह महीना आध्यात्मिक उन्नति, पुण्य संचय और आत्मा की शुद्धि के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इसी दौरान प्रयागराज में संगम तट पर कल्पवास किया जाता है, जिससे शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं।