Magh Snan 2026 at Home : घर पर इस विधि से करें माघ स्नान, मिलता है गंगा स्नान जैसा पुण्य!

Magh Snan 2026 at Home: सनातन धर्म में माघ महीने का विशेष महत्व है। इस पूरे महीने में पवित्र नदियों में स्नान, दान और भगवान की साधना करना बहुत फायदेमंद होता है। साल 2026 में माघ मास की शुरुआत 4 जनवरी से हो चुकी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ के महीने में पानी में विशेष दैवीय ऊर्जा होती है। जो लोग किसी कारणवश प्रयागराज के संगम तट या अन्य पवित्र नदियों तक नहीं पहुंच सकते, वे घर पर ही कुछ नियमों का पालन कर इस महापर्व का लाभ ले सकते हैं। शास्त्रों में घर पर स्नान करने की भी विधि बताई गई है।