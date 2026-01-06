6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

धर्म और अध्यात्म

Magh Snan 2026 at Home : घर पर इस विधि से करें माघ स्नान, मिलता है गंगा स्नान जैसा पुण्य!

Magh Snan Ghar Par Kaise Kare: यदि आप भी किसी वजह से माघ मेले में स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए ही है। इसमें, हम आपको, माघ स्नान घर पर करने की विधि बता रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Adarsh Thakur

Jan 06, 2026

Magh Snan Ghar Par Kaise Karein

Magh Snan at Home: माघ स्नान घर पर कैसे करना चाहिए? यहां पढ़ें। (फोटोः एआई)

Magh Snan 2026 at Home: सनातन धर्म में माघ महीने का विशेष महत्व है। इस पूरे महीने में पवित्र नदियों में स्नान, दान और भगवान की साधना करना बहुत फायदेमंद होता है। साल 2026 में माघ मास की शुरुआत 4 जनवरी से हो चुकी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ के महीने में पानी में विशेष दैवीय ऊर्जा होती है। जो लोग किसी कारणवश प्रयागराज के संगम तट या अन्य पवित्र नदियों तक नहीं पहुंच सकते, वे घर पर ही कुछ नियमों का पालन कर इस महापर्व का लाभ ले सकते हैं। शास्त्रों में घर पर स्नान करने की भी विधि बताई गई है।

माघ स्नान घर पर कैसे करें? | Magh Snan at Home

  • धर्म शास्त्रों के अनुसार घर पर माघ स्नान करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें।
  • बिस्तर छोड़ने के बाद सबसे पहले सूर्य और जल देवता को याद करें।
  • नहाने के पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें मिलाना बहुत पवित्र माना जाता है।
  • यदि संभव हो तो पानी में काले तिल या कुशा का प्रयोग करें, क्योंकि यह शास्त्र सम्मत है और आत्मशुद्धि में मदद करता है।
  • स्नान के दौरान मौन रहें या मन ही मन भगवान विष्णु के नाम का जप करें। ऐसा करने से घर के साधारण जल में भी गंगा के समान पवित्रता आ जाती है और वह गंगाजल के समान माना जाता है।

माघ मास के जरूरी नियम और सावधानी | Magh Month Rules

  • माघ के महीने में सिर्फ स्नान करना ही पूरा लाभ नहीं देता। इस महीने में एक संयमित जीवनशैली जीना भी बहुत जरूरी बताया गया है।
  • स्नान के बाद हमेशा साफ कपड़े पहनें। वस्त्र पीले या सफेद रंग के हों, तो बेहतर है।
  • इस पूरे महीने में सात्विक भोजन ग्रहण करें और वाणी पर कंट्रोल रखें।
  • क्रोध, कटु-वचन और किसी की बुराई करने से मन की ऊर्जा नष्ट होती है। ऐसा न करें।
  • दान और सेवा इस महीने के प्राण हैं, इसलिए जितना हो सके, जरूरतमंदों को अन्न या गरम कपड़ों का दान जरूर करें।
  • घर पर पूरी श्रद्धा से स्नान करें। इससे आपको मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है।
  • पूरे दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी मन, शब्द या कर्म से कष्ट न दें।
  • भगवान विष्णु या अन्य भगवान के नाम का जप जरूर करें।

ये भी पढ़ें

इसलिए नहीं मिलता है नामजप का फायदा, प्रेमानंद जी ने बताई वजह और समाधान
धर्म और अध्यात्म
Premanand Ji Maharaj Pravachan on NaamJap benifits

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Jan 2026 05:09 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Magh Snan 2026 at Home : घर पर इस विधि से करें माघ स्नान, मिलता है गंगा स्नान जैसा पुण्य!

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Magh Maas Katha : माघ मास की कथा, स्नान-दान का महत्व और पूरे महीने के व्रत-त्योहार

Magh Maas Katha Snan Daan Vidhi
धर्म और अध्यात्म

Amavasya 2026 List: साल 2026 में कब-कब है अमावस्या? देखें पूरी लिस्ट और पितृ दोष मुक्ति के उपाय

Amavasya 2026 List
धर्म और अध्यात्म

मासिक शिवरात्रि 2026 कैलेंडर: सभी तिथियां, सही मुहूर्त और निशिता काल पूजा समय

Masik Shivratri 2026 Calendar
धर्म और अध्यात्म

Angel Number 111: हर जगह 111 दिख रहा है? ये सिर्फ संयोग नहीं, जीवन बदलने वाला संकेत है

Angel Number 111
धर्म/ज्योतिष

Kailash Mahadev Temple : त्रेता युग से जुड़ा है इस मंदिर का नाता: कैसे भगवान परशुराम यहां लेकर आए थे ‘अचल’ महादेव?

Kailash Mahadev Temple in Agra
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.