22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Holashtak 2026: होली से 8 दिन पहले क्यों ससुराल में नहीं रहती नई बहू? जानें होलाष्टक का रहस्य

Holashtak 2026: हिंदू धर्म में हर शुभ कार्य से पहले तिथि, नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति देखी जाती है, और इसी क्रम में होली से आठ दिन पहले होलाष्टक का विशेष काल शुरू होता है।वर्ष 2026 में होलाष्टक 24 फरवरी से प्रारंभ होकर होलिका दहन तक प्रभावी रहेगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Feb 22, 2026

Holi Se Pehle Holashtak, Holashtak Rules in Hindi, Holashtak Significance,

Why Newly Married Bride Goes to Mayka in Holashtak|फोटो सोर्स- Freepik

Holashtak 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार होली से ठीक 8 दिन पहले होलाष्टक की शुरुआत हो जाती है, और वर्ष 2026 में यह 24 मार्च से प्रारंभ होंगे। इन आठ दिनों को मांगलिक कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है, इसलिए शादी-ब्याह और शुभ समारोहों पर विराम लग जाता है। परंपरा के अनुसार नवविवाहित बहू इस दौरान अपने मायके चली जाती है और ससुराल में होली नहीं मनाती। आखिर इस मान्यता के पीछे क्या धार्मिक कारण हैं और शास्त्र क्या कहते हैं, आइए जानते हैं होलाष्टक का रहस्य।

होलाष्टक क्या है?

धार्मिक मान्यता के अनुसार फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा तक का समय होलाष्टक कहलाता है। इन दिनों में ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी मानी जाती है, जो मांगलिक कार्यों के लिए अनुकूल नहीं होती। विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे शुभ कार्य इन दिनों टाल दिए जाते हैं।ऐसा कहा जाता है कि यह समय वातावरण में उथल-पुथल और अग्नि तत्व की वृद्धि का होता है, क्योंकि इसी काल में होलिका दहन की तैयारी होती है।

होलाष्टक से पहले मायके क्यों जाती है नवविवाहिता?

नई बहू को लक्ष्मी स्वरूप मानना

नई दुल्हन को घर की लक्ष्मी माना जाता है। माना जाता है कि होलाष्टक के दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। ऐसे में बहू की कोमल और नई ऊर्जा को सुरक्षित रखना आवश्यक समझा जाता है।

पहली होली की मान्यता

ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि विवाह के बाद पहली जलती होली (होलिका दहन) नवविवाहिता को ससुराल में नहीं देखनी चाहिए। इसे शुभ संकेत नहीं माना जाता। इसलिए उसे मायके भेजा जाता है।

रिश्तों की मधुरता बनाए रखना

लोक मान्यता यह भी कहती है कि यदि इस समय नवविवाहिता ससुराल में रहे तो सास-बहू के संबंधों में अनावश्यक तनाव आ सकता है। इसलिए परंपरा के रूप में उसे मायके भेजना शुभ माना जाता है।

मानसिक और भावनात्मक संतुलन

शादी के बाद लड़की का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। ऐसे में पहली होली मायके में मनाने से उसे अपनापन और भावनात्मक सहारा मिलता है।

धार्मिक दृष्टि से क्या है इसका संदेश?

होलाष्टक केवल अशुभ समय नहीं, बल्कि आत्मसंयम और साधना का काल भी माना गया है। यह समय हमें बताता है कि जीवन में हर उत्सव से पहले धैर्य और संयम आवश्यक है। नवविवाहिता को मायके भेजने की परंपरा के पीछे मूल भाव उसकी सुरक्षा, सम्मान और शुभता की कामना है।

ये भी पढ़ें

Vastu Tips for Holi: होली से पहले घर से हटाएं ये 7 चीजें वरना रुक सकती है तरक्की
वास्तु टिप्स
Vastu Tips for Holi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

22 Feb 2026 03:36 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Holashtak 2026: होली से 8 दिन पहले क्यों ससुराल में नहीं रहती नई बहू? जानें होलाष्टक का रहस्य

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Holashtak 2026 Rashifal: 24 फरवरी से बदलेगी ग्रहों की चाल, 8 दिन का कठिन दौर में इन 4 राशियों पर रहेगी टेढ़ी नजर

Planetary Changes 24 February 2026, Grahon Ki Chal 2026 Astrology,
धर्म/ज्योतिष

Rashifal 23 February: 23 फरवरी राशिफल: कुंभ में मंगल का प्रवेश, इन 7 राशियों की चमकेगी किस्मत

Rashifal 23 February 2026
राशिफल

Birth Number Astrology: कौन-सी लक्ष्मी की ऊर्जा है आपके भीतर? जन्मतिथि से करें पहचान

Birth Number Lucky Goddess, Lakshmi Blessings by Numerology, Lakshmi Ji Different Forms Hindi
धर्म/ज्योतिष

Surya Mangal Yuti 2026 : 23 फरवरी को कुंभ में सूर्य-मंगल युति: मेष, सिंह, धनु और कुंभ की चमकेगी किस्मत

Surya Mangal Yuti 2026
धर्म और अध्यात्म

Holi 2026 Chandra Grahan: 100 साल में बाद होली पर चंद्र ग्रहण का साया, 3 मार्च को बन रहा खास योग, जानें जरूरी नियम और सावधानियां

Holi 2026 Lunar Eclipse, Holi Par Chandra Grahan 2026,
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.