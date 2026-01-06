Vehicle Purchase Muhurat January 2026 : जनवरी में वाहन खरीदने के लिए बचे हैं सिर्फ 5 शुभ महूर्त, जानिए शुभ तारीखें

तो, चाहे आप कार, बाइक, ट्रक या पहियों वाली कोई भी चीज़ खरीदने की सोच रहे हों, ये वे समय हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। लोग सही समय को लेकर इतनी चिंता क्यों करते हैं? ज्योतिष के अनुसार, कुछ दिन बड़ी खरीदारी के लिए ज़्यादा शुभ होते हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार गाड़ी खरीदने के लिए अच्छे दिन हैं। हालांकि, आपको शनिवार को खरीदारी से बचना चाहिए - यह शनि से जुड़ा है, जिसे गाड़ी खरीदने के लिए अच्छा नहीं माना जाता। दूसरी ओर, शुक्रवार खास तौर पर भाग्यशाली होता है, और एकादशी भी एक ऐसा दिन है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं।