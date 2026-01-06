6 जनवरी 2026,

मंगलवार

धर्म/ज्योतिष

Vehicle Purchase Muhurat January 2026 : जनवरी में वाहन खरीदने के लिए बचे हैं सिर्फ 5 शुभ महूर्त, जानिए शुभ तारीखें

Vehicle Purchase Muhurat : जनवरी 2026 में कार या बाइक खरीदने से पहले जानें शुभ मुहूर्त, नक्षत्र, राहु काल और ज्योतिष के अनुसार सही समय।

भारत

image

Manoj Vashisth

Jan 06, 2026

Vehicle Purchase Muhurat January 2026

Vehicle Purchase Muhurat January 2026 : जनवरी 2026 में नई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं? पहले जान लें ये शुभ मुहूर्त (फोटो सोर्स:chatgpt)

Vehicle Purchase Muhurat January 2026 : क्या आप जनवरी 2026 में नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं? आप शायद सोच रहे होंगे कि यह बड़ी खरीदारी करने का सबसे अच्छा समय कब है। हिंदू परंपरा में, समय बहुत मायने रखता है। लोग कार, बाइक या ज़मीन खरीदने के लिए कोई भी तारीख नहीं चुनते। वे उन खास, शुभ समयों मुहूर्त की तलाश करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सही समय पर खरीदारी करने से सौभाग्य आता है और आगे की यात्राएं आसान होती हैं।

यह सिर्फ़ अंधविश्वास नहीं है। बहुत से लोग मानते हैं कि शुभ समय चुनने से वाहन से जुड़ी परेशानियां कम होती हैं और जीवन में थोड़ी और समृद्धि आती है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो चाहते हैं कि हर तरह का सौभाग्य आपके साथ हो, तो आपको इन तारीखों और समयों को जरूर देखना चाहिए।

हिंदू पंचांग के अनुसार, जनवरी 2026 में वाहन खरीदने के लिए ये हैं शुभ तारीखें: Hindu Calendar Vehicle Purchase Dates 2026

तिथि और दिनशुभ समय (मुहूर्त)नक्षत्र
11 जनवरी, रविवारसुबह 07:15 AM से सुबह 10:20 AM तकचित्रा
12 जनवरी, सोमवारदोपहर 12:42 PM से रात 09:05 PM तकस्वाति
14 जनवरी, बुधवारसुबह 07:15 AM से शाम 05:52 PM तकअनुराधा
21 जनवरी, बुधवारसुबह 07:14 AM से 22 जनवरी सुबह 02:47 AM तकधनिष्ठा, शतभिषा
29 जनवरी, गुरुवारसुबह 07:11 AM से दोपहर 01:55 PM तकमृगशिरा

तो, चाहे आप कार, बाइक, ट्रक या पहियों वाली कोई भी चीज़ खरीदने की सोच रहे हों, ये वे समय हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। लोग सही समय को लेकर इतनी चिंता क्यों करते हैं? ज्योतिष के अनुसार, कुछ दिन बड़ी खरीदारी के लिए ज़्यादा शुभ होते हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार गाड़ी खरीदने के लिए अच्छे दिन हैं। हालांकि, आपको शनिवार को खरीदारी से बचना चाहिए - यह शनि से जुड़ा है, जिसे गाड़ी खरीदने के लिए अच्छा नहीं माना जाता। दूसरी ओर, शुक्रवार खास तौर पर भाग्यशाली होता है, और एकादशी भी एक ऐसा दिन है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं।

कुछ नक्षत्र भी दूसरों से बेहतर होते हैं। स्वाति, पुनर्वसु, शतभिषा और धनिष्ठा नक्षत्र गाड़ी खरीदने के लिए सबसे अच्छे हैं। अगर आप और भी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, तो अश्विनी और मघा नक्षत्र भी बहुत अच्छे हैं। जहां तक ​​चंद्र तिथियों की बात है, तो चंद्र महीने का पहला, तीसरा, पांचवां, छठा, दसवां, ग्यारहवां और तेरहवां दिन, साथ ही पूर्णिमा (पूरा चांद), शुभ माने जाते हैं।

कुछ जरूरी बातें याद रखें: राहु काल और अमावस्या (नए चांद) के दौरान खरीदने या बेचने से बचें - ये समय शुभ नहीं होते। अपनी जन्म कुंडली की जांच करवाना भी हमेशा समझदारी होती है। और यह भी पक्का करें कि जब आप कागज़ों पर साइन कर रहे हों, तो चंद्रमा छठे, आठवें या बारहवें भाव में न हो।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

Published on:

06 Jan 2026 06:27 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Vehicle Purchase Muhurat January 2026 : जनवरी में वाहन खरीदने के लिए बचे हैं सिर्फ 5 शुभ महूर्त, जानिए शुभ तारीखें

