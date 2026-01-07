7 जनवरी 2026,

धर्म और अध्यात्म

Masik Pradosh Vrat 2026: पूरे साल कब-कब है प्रदोष व्रत? भगवान शिव की कृपा पाने के लिए देखें पूरी लिस्ट

Pradosh Vrat 2026 complete calendar : Masik Pradosh Vrat 2026 की पूरी सूची देखें। जानें प्रदोष व्रत की तिथियां, पूजा विधि, महत्व और भगवान शिव को प्रसन्न करने के उपाय।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Jan 07, 2026

Masik Pradosh Vrat 2026:

Masik Pradosh Vrat 2026: साल 2026 के प्रदोष व्रत की पूरी लिस्ट (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Masik Pradosh Vrat 2026 dates: अगर आप भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद चाहते हैं, तो प्रदोष व्रत हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली व्रतों में से एक है। दक्षिण भारत में लोग इसे प्रदोषम कहते हैं। यह महीने में दो बार होता है, हमेशा चंद्र कैलेंडर के तेरहवें दिन (त्रयोदशी) को। प्रदोष की खास बात यह है कि आप शाम की गोधूलि बेला में शिव की पूजा करते हैं, जिसे प्रदोष काल कहा जाता है। लोगों का मानना ​​है कि इस समय शिव विशेष रूप से दयालु होते हैं, ध्यान से सुनते हैं और मनोकामनाएं पूरी करते हैं। स्कंद पुराण और शिव पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में इस व्रत के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है। लोग कहते हैं कि इस व्रत को नियमित रूप से रखने से सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास होता है।

तो, प्रदोष व्रत आखिर है क्या, और इसे कब किया जाता है?

प्रदोष व्रत चंद्रमा के बढ़ते और घटते दोनों चरणों की त्रयोदशी तिथि यानी तेरहवें दिन किया जाता है। मुख्य पूजा सूर्यास्त के बाद, प्रदोष काल में होती है, और इसी समय शिव की पूजा का सबसे ज्यादा महत्व होता है। यह व्रत खास तौर पर तब होता है जब त्रयोदशी इस शाम के समय के साथ मिलती है।

यह व्रत सप्ताह के जिस दिन पड़ता है, उसके आधार पर इसे एक खास नाम दिया जाता है: सोमवार को सोम प्रदोष, मंगलवार को भौम प्रदोष, बुधवार को बुध प्रदोष, गुरुवार को गुरु प्रदोष, शुक्रवार को शुक्र प्रदोष, शनिवार को शनि प्रदोष, और रविवार को रवि प्रदोष।

यहां 2026 में प्रदोष व्रत तिथियों की पूरी सूची

तिथि (Date)वार (Day)व्रत का नाम
1 जनवरीगुरुवारगुरु प्रदोष व्रत
16 जनवरीशुक्रवारशुक्र प्रदोष व्रत
30 जनवरीशुक्रवारशुक्र प्रदोष व्रत
14 फरवरीशनिवारशनि प्रदोष व्रत
1 मार्चरविवाररवि प्रदोष व्रत
16 मार्चसोमवारसोम प्रदोष व्रत
30 मार्चसोमवारसोम प्रदोष व्रत
15 अप्रैलबुधवारबुध प्रदोष व्रत
28 अप्रैलमंगलवारभौम प्रदोष व्रत
14 मईगुरुवारगुरु प्रदोष व्रत
28 मईगुरुवारगुरु प्रदोष व्रत
12 जूनशुक्रवारशुक्र प्रदोष व्रत
27 जूनशनिवारशनि प्रदोष व्रत
12 जुलाईरविवाररवि प्रदोष व्रत
26 जुलाईरविवाररवि प्रदोष व्रत
10 अगस्तसोमवारसोम प्रदोष व्रत
25 अगस्तमंगलवारभौम प्रदोष व्रत
8 सितंबरमंगलवारभौम प्रदोष व्रत
24 सितंबरगुरुवारगुरु प्रदोष व्रत
8 अक्टूबरगुरुवारगुरु प्रदोष व्रत
23 अक्टूबरशुक्रवारशुक्र प्रदोष व्रत
6 नवंबरशुक्रवारशुक्र प्रदोष व्रत
22 नवंबररविवाररवि प्रदोष व्रत
6 दिसंबररविवाररवि प्रदोष व्रत
21 दिसंबरसोमवारसोम प्रदोष व्रत

प्रदोष व्रत इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

यह व्रत पूरी तरह से शिव भक्ति से जुड़ा है। लोगों का मानना ​​है कि यह पापों को मिटा देता है और गहरी आंतरिक शांति लाता है। यदि आप पैसों की चिंता, तनाव, पारिवारिक समस्याओं या स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो राहत के लिए कई लोग प्रदोष व्रत का सहारा लेते हैं। विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने या बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए भी व्रत रखना आम बात है।

आप प्रदोष व्रत पूजा कैसे करते हैं?

दिन की शुरुआत स्नान और साफ कपड़ों से करें। व्रत रखने का संकल्प लें। आप पूरे दिन कुछ नहीं खाते हैं। शाम को फिर से नहाएं, अपनी पूजा की जगह साफ करें, और मुख्य पूजा की तैयारी करें। शिवलिंग पर पंचामृत (जो दूध, दही, घी, शहद और चीनी का मिश्रण होता है) चढ़ाएं। बेल पत्र, धतूरे के फूल, चंदन का पेस्ट, चावल और दूसरे फूल चढ़ाएं। फिर "ओम नमः शिवाय," महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, और शिव चालीसा पढ़ें। प्रदोष काल में आरती करें और प्रसाद चढ़ाएं। इसके बाद, ज़रूरतमंदों को खाना, कपड़े या पैसे दान करना बहुत अच्छा माना जाता है।

प्रदोष व्रत के पीछे की कहानियाँ

एक गरीब ब्राह्मण की एक मशहूर कहानी है जिसने पूरे विश्वास के साथ व्रत रखा था। आखिरकार, उसकी सारी परेशानियाँ दूर हो गईं, और उसे खुशी, बच्चे और धन मिला।

एक और जानी-मानी कहानी प्रदोष व्रत को समुद्र मंथन से जोड़ती है। जब ज़हर निकला और दुनिया को खतरा हुआ, तो शिव ने प्रदोष काल में सभी की रक्षा के लिए उसे पी लिया। इसीलिए लोग उन्हें नीलकंठ कहते हैं, जिसका गला नीला है। इसी वजह से, प्रदोष काल में पूजा को बहुत खास माना जाता है।

इस व्रत को रखने से आपको क्या मिलता है?

लोग कहते हैं कि प्रदोष व्रत पापों को खत्म करता है और जीवन की समस्याओं को दूर करता है। यह आर्थिक तरक्की, परिवार में शांति और बच्चों की खुशी का रास्ता खोलता है। सबसे बढ़कर, यह कहा जाता है कि यह आपको मोक्ष के रास्ते पर मदद करता है।

प्रदोष व्रत के लिए क्या करें और क्या न करें

व्रत के दौरान अनुशासित रहें और सच बोलें। शिव पूजा में तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल न करें। मांस खाने, शराब पीने या मसालेदार, उत्तेजक खाना खाने से बचें। आलस न करें, और अपने मन को एकाग्र रखें।

खबर शेयर करें:

