Masik Pradosh Vrat 2026: पूरे साल कब-कब है प्रदोष व्रत? भगवान शिव की कृपा पाने के लिए देखें पूरी लिस्ट

Masik Pradosh Vrat 2026 dates: अगर आप भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद चाहते हैं, तो प्रदोष व्रत हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली व्रतों में से एक है। दक्षिण भारत में लोग इसे प्रदोषम कहते हैं। यह महीने में दो बार होता है, हमेशा चंद्र कैलेंडर के तेरहवें दिन (त्रयोदशी) को। प्रदोष की खास बात यह है कि आप शाम की गोधूलि बेला में शिव की पूजा करते हैं, जिसे प्रदोष काल कहा जाता है। लोगों का मानना ​​है कि इस समय शिव विशेष रूप से दयालु होते हैं, ध्यान से सुनते हैं और मनोकामनाएं पूरी करते हैं। स्कंद पुराण और शिव पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में इस व्रत के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है। लोग कहते हैं कि इस व्रत को नियमित रूप से रखने से सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास होता है।