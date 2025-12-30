सुपरस्टार भी नहीं बच पाए! Amitabh Bachchan को थी ये गंभीर बीमारी, करियर पर भी लगा गया था ब्रेक

अमिताभ बच्चन की कहानी बताती है कि लगातार थकान और कमजोरी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई लोग इसे उम्र, काम का दबाव या तनाव समझकर टाल देते हैं। लेकिन कभी-कभी यह किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का संकेत भी हो सकता है। इस बीमारी में जबरदस्ती काम करना नुकसानदेह हो सकता है। अमिताभ ने भी यही समझा काम की रफ्तार धीमी की, डॉक्टरों की सलाह मानी और अपने शरीर की सीमाओं को स्वीकार किया। सही इलाज, दवाइयों और लाइफस्टाइल में बदलाव से उनकी हालत में सुधार हुआ। आज भी वह सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सेहत सबसे बड़ी पूंजी है। समय पर लक्षण पहचानना, इलाज लेना और शरीर की सुनना ही लंबी और स्वस्थ जिंदगी की कुंजी है।