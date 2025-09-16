Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

Amitabh Bachchan को है ये गंभीर बीमारी, जिसमें धीरे-धीरे होने लगता है लिवर खराब, बोले- 60 बोतल खून…

Amitabh Bachchan: अमिताभ बच्चन अक्सर अपनी बीमारियों और हेल्थ को लेकर बात करते नजर आते हैं। एक बार फिर एक्टर ने ऐसी चीज बताई जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने बताया कि जब उनके लिए 60 बोतल खून आया था तब वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बिग बी को एक बड़ी बीमारी वाला ब्लड चढ़ गया था।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 16, 2025

Amitabh Bachchan has disease Hepatitis B
अमिताभ बच्चन की एक्स से ली गई तस्वीर

Amitabh Bachchan Damage Liver: बॉलीवुड के महानायक कहे जाने वाले एक्टर अमिताभ बच्चन 82 साल के हो चुके हैं और अपनी फिटनेस का बेहद ध्यान रखते हैं, लेकिन कभी-कभी कोई हादसे ऐसे होते हैं जिसकी कीमत जिंदगी भर हमें चुकानी होती है। ऐसा ही कुछ अमिताभ बच्चन के साथ हुआ था।

अमिताभ बच्चन को है ये बीमारी (Amitabh Bachchan Damage Liver of 75%)

आधी से ज्यादा दुनिया जानती है कि साल 1982 में एक्टर को फिल्म 'कुली' की शूटिंग के दौरान सेट पर चोट लगी थी, जिससे न सिर्फ उनकी जान पर बन आई थी बल्कि उनके लिवर का 75 प्रतिशत हिस्सा भी खराब कर दिया। अब केवल बिग बी का 25% लिवर ही सही है।

अमिताभ बच्चन की एक तस्वीर (Photo Source- X)

फिल्म कुली के सेट पर हुआ था हादसा (Amitabh Bachchan Accident on set of film Coolie)

'कुली' के एक एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान, अमिताभ स्टंट करते समय घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा था। ब्लड इतना ज्यादा बह चुका था कि उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी खून चढ़ाने की जरूरत आ गई थी।

अमिताभ बच्चन की फिल्म कुली की एक झलक (Photo Source- X)

बिग बी के लिए जमा हुआ था 60 बोतल खून (Amitabh Bachchan surviving Hepatitis B)

अस्पताल के बाहर उनके फैंस ने खून देने के लिए लाइन लगा दी थी, लगभग 200 लोगों ने खून दिया था और 60 बोतल खून जमा हो गया था। जब वो ब्लड एक्टर को चढ़ा तो उसमें से एक डोनर को हेपेटाइटिस बी था, और डॉक्टरों से बड़ी चूक हो गई और अमिताभ बच्चन हेपेटाइटिस बी जैसी गभीर बीमारी से संक्रमित हो गए, लेकिन इस बात का पता उन्हें 18 साल बाद चला था।

कौन बनेगा करोड़पति में हुआ खुलासा

साल 2018 में एक दिन अमिताभ को तेज पेट में दर्द हुआ, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां टेस्ट हुए और उस दौरान उन्हें पता चला कि उन्हें लिवर सिरोसिस हो गया है, जो हेपेटाइटिस बी के कारण होता है। इस बीमारी में लिवर धीरे-धीरे काम करना बंद कर देता है। इस बात का खुलासा खुद बिग बी ने 'कौन बनेगा करोड़पति' के एक एपिसोड में किया है।

