Amitabh Bachchan को है ये गंभीर बीमारी, जिसमें धीरे-धीरे होने लगता है लिवर खराब, बोले- 60 बोतल खून…

अस्पताल के बाहर उनके फैंस ने खून देने के लिए लाइन लगा दी थी, लगभग 200 लोगों ने खून दिया था और 60 बोतल खून जमा हो गया था। जब वो ब्लड एक्टर को चढ़ा तो उसमें से एक डोनर को हेपेटाइटिस बी था, और डॉक्टरों से बड़ी चूक हो गई और अमिताभ बच्चन हेपेटाइटिस बी जैसी गभीर बीमारी से संक्रमित हो गए, लेकिन इस बात का पता उन्हें 18 साल बाद चला था।