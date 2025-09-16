Amitabh Bachchan को है ये गंभीर बीमारी, जिसमें धीरे-धीरे होने लगता है लिवर खराब, बोले- 60 बोतल खून…

Amitabh Bachchan Damage Liver: बॉलीवुड के महानायक कहे जाने वाले एक्टर अमिताभ बच्चन 82 साल के हो चुके हैं और अपनी फिटनेस का बेहद ध्यान रखते हैं, लेकिन कभी-कभी कोई हादसे ऐसे होते हैं जिसकी कीमत जिंदगी भर हमें चुकानी होती है। ऐसा ही कुछ अमिताभ बच्चन के साथ हुआ था।
आधी से ज्यादा दुनिया जानती है कि साल 1982 में एक्टर को फिल्म 'कुली' की शूटिंग के दौरान सेट पर चोट लगी थी, जिससे न सिर्फ उनकी जान पर बन आई थी बल्कि उनके लिवर का 75 प्रतिशत हिस्सा भी खराब कर दिया। अब केवल बिग बी का 25% लिवर ही सही है।
'कुली' के एक एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान, अमिताभ स्टंट करते समय घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा था। ब्लड इतना ज्यादा बह चुका था कि उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी खून चढ़ाने की जरूरत आ गई थी।
अस्पताल के बाहर उनके फैंस ने खून देने के लिए लाइन लगा दी थी, लगभग 200 लोगों ने खून दिया था और 60 बोतल खून जमा हो गया था। जब वो ब्लड एक्टर को चढ़ा तो उसमें से एक डोनर को हेपेटाइटिस बी था, और डॉक्टरों से बड़ी चूक हो गई और अमिताभ बच्चन हेपेटाइटिस बी जैसी गभीर बीमारी से संक्रमित हो गए, लेकिन इस बात का पता उन्हें 18 साल बाद चला था।
साल 2018 में एक दिन अमिताभ को तेज पेट में दर्द हुआ, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां टेस्ट हुए और उस दौरान उन्हें पता चला कि उन्हें लिवर सिरोसिस हो गया है, जो हेपेटाइटिस बी के कारण होता है। इस बीमारी में लिवर धीरे-धीरे काम करना बंद कर देता है। इस बात का खुलासा खुद बिग बी ने 'कौन बनेगा करोड़पति' के एक एपिसोड में किया है।