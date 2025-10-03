Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Premanand Ji Maharaj: अगर कोई आपके बारे में गलत कहे तो आप उसे जवाब क्यों नहीं देते, जानिए प्रेमानंद महाराज का जवाब

Premanand Ji Maharaj: परम पूजनीय प्रेमानंद महाराज बताते हैं कि जब कोई आपके बारे में गलत बोले या आलोचना करे, तो उसे नजरअंदाज करना ही आध्यात्मिक समझ और शांति का मार्ग है। जानिए उनके अनुभव और गहन संदेश।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 03, 2025

Premanand Ji Maharaj

Premanand Ji Maharaj (photo- insta @bhajanmarg_official)

Premanand Ji Maharaj: हममें से कई लोग सोचते हैं कि जब कोई हमारे बारे में गलत बोले या आलोचना करे, तो हमें जवाब देना चाहिए। लेकिन परम पूजनीय प्रेमानंद महाराज जी का उत्तर यह दिखाता है कि आलोचना या नकारात्मक टिप्पणी पर प्रतिक्रिया न देना ही आध्यात्मिक समझ और शांति का प्रतीक है।

प्रश्न की पीड़ा और महाराज का सहज उत्तर

प्रश्नकर्ता ने महाराज जी से पूछा कि वे समाज और संतों का इतना सम्मान क्यों करते हैं, फिर भी जब कोई उन्हें नीचा दिखाता है या अपशब्द कहता है, तो वे चुप क्यों रहते हैं। महाराज जी ने उत्तर दिया कि अगर कोई उन्हें नीच कहता है, तो वह इसे गलत नहीं मानते। वे स्वयं भी अपने अंदर मानते हैं कि वे नीच हैं।

भगवान की कृपा ही सबसे बड़ा सहारा

महाराज जी कहते हैं कि यह दिखावे की विनम्रता नहीं है। अगर भगवान की कृपा न हो, तो वे किसी काम के नहीं रहेंगे। वे स्वयं को नीच मानते हुए भी यह जानते हैं कि वे भगवान से जुड़े हुए हैं। यही दृष्टि उन्हें आलोचना के सामने शांत और प्रेमपूर्ण रहने की शक्ति देती है।

सभी में भगवान का स्वरूप

महाराज जी के अनुसार, जो भी सुख या कल्याण किसी को मिलता है, वह स्वयं से नहीं, बल्कि भगवान की कृपा से मिलता है। इसी कारण, वे सभी में भगवान का स्वरूप देखते हैं और हर किसी को सम्मान और प्यार देते हैं। उनका मानना है कि सब रूपों में भगवान ही आते हैं, इसलिए आलोचना उन्हें विचलित नहीं करती।

दृष्टि और भावना का सिद्धांत

महाराज जी कहते हैं कि किसी व्यक्ति का दूसरों के प्रति नजरिया उसकी अपनी दृष्टि (perception) पर निर्भर करता है। उन्होंने इसे चश्मे के उदाहरण से समझाया। हरे चश्मे से सब हरा दिखता है, लाल से लाल। किसी की नकारात्मक दृष्टि उनके अपने मन की प्रतिबिंब होती है, न कि वास्तविकता।

गोस्वामी तुलसीदास की अमर चौपाई

महाराज जी ने गोस्वामी तुलसीदास की यह चौपाई उद्धृत की "जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी" इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति किसी चीज़ को उसी भाव से देखता है जो उसकी अपनी आंतरिक भावना होती है। इसलिए किसी की गलत टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं।

आलोचना पर प्रतिक्रिया क्यों न दें

प्रेमानंद महाराज हमें सिखाते हैं कि आलोचना या अपशब्द को व्यक्तिगत रूप से न लें, बल्कि उन्हें भगवान की दृष्टि और अपने आध्यात्मिक अनुभव के आधार पर देखें। यही जीवन में स्थिरता, शांति और आध्यात्मिक बल पाने का मार्ग है।

ये भी पढ़ें

प्रेमानंद महाराज ने बताया घर के मंदिर में भूलकर भी न रखें ये चीजें, वरना आ सकती है दरिद्रता!
मथुरा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

religion

Published on:

03 Oct 2025 04:05 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Premanand Ji Maharaj: अगर कोई आपके बारे में गलत कहे तो आप उसे जवाब क्यों नहीं देते, जानिए प्रेमानंद महाराज का जवाब

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Shani Mantra: चल रही है शनि की ढैया और साढ़ेसाती? शनिवार को करें इन मंत्रों का जाप

Shani Sade Sati Mantra,Shani Mantra,How to get rid of Shani Dosha,
धर्म और अध्यात्म

Sharad Purnima 2025 Date : शरद पूर्णिमा पर भद्रा का साया, खुले में खीर कब रखें, 6 या 7 अक्टूबर को?

Sharad Purnima 2025 Date
धर्म और अध्यात्म

Narak Chaturdashi: यमराज को प्रसन्न करने का सरल उपाय जानिए यम दीपक जलाने की सही विधि और दिशा

Narak Chaturdashi 2025, Narak Chaturdashi Yam Deepak, Narak Chaturdashi 20 October 2025,
धर्म और अध्यात्म

Karwa Chauth 2025: पौराणिक कथा से जुड़ा है करवा चौथ व्रत,कब और कैसे शुरू हुआ सुहागनों का यह व्रत?

Karwa Chauth history, Karwa Chauth significance, Karwa Chauth 2025 rituals,
धर्म और अध्यात्म

Dussehra 2025: रावण वध के बाद आखिर कहां गायब हो गई राम की वानर सेना? जानें रामायण का छिपा रहस्य

Dussehra 2025
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.