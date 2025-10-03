Premanand Ji Maharaj: अगर कोई आपके बारे में गलत कहे तो आप उसे जवाब क्यों नहीं देते, जानिए प्रेमानंद महाराज का जवाब

प्रश्नकर्ता ने महाराज जी से पूछा कि वे समाज और संतों का इतना सम्मान क्यों करते हैं, फिर भी जब कोई उन्हें नीचा दिखाता है या अपशब्द कहता है, तो वे चुप क्यों रहते हैं। महाराज जी ने उत्तर दिया कि अगर कोई उन्हें नीच कहता है, तो वह इसे गलत नहीं मानते। वे स्वयं भी अपने अंदर मानते हैं कि वे नीच हैं।