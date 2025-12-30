Kidney Stone: क्या बीज खाने से पथरी होती है? जानें क्या कहता है विज्ञान, यह सिर्फ अफवाह या हकीकत!

Kidney Stone: किडनी हमारे शरीर का वह अंग होती है जो शरीर की सफाई करने का काम करता है। लेकिन आप सोचिए कि जब किडनी ही स्वस्थ नहीं होगी तो शरीर की सफाई भी सही तरीके से नहीं होगी और हमारे शरीर में बीमारियों का वास हो जाएगा। किडनी की बीमारियों में सबसे पहले नाम आता है किडनी की पथरी। यह एक ऐसी समस्या है जिसके नाम से हर कोई परिचित है। अब जानते तो सब हैं कि पथरी क्या होती है? किडनी की पथरी क्या होती है? अब जो बात नहीं पता है वह यह है कि किडनी यानी गुर्दे की पथरी होने पर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं?