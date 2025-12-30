30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

स्वास्थ्य

Kidney Stone: क्या बीज खाने से पथरी होती है? जानें क्या कहता है विज्ञान, यह सिर्फ अफवाह या हकीकत!

Kidney Stone: आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि आपको पथरी है तो बीज वाले फलों और सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है? असल में ऐसे भी बीज हैं जिनके सेवन से पथरी होने की संभावना कम होती है। आइए, 'बीज खाने से पथरी होती है?' इसके सच के साथ यह भी जानते हैं कि ऐसे कौन-कौन से बीज हैं जिनके सेवन से पथरी कम होती है।

भारत

image

Nidhi Yadav

Dec 30, 2025

Kidney stone

Kidney stone (photo- geminiAI)

Kidney Stone: किडनी हमारे शरीर का वह अंग होती है जो शरीर की सफाई करने का काम करता है। लेकिन आप सोचिए कि जब किडनी ही स्वस्थ नहीं होगी तो शरीर की सफाई भी सही तरीके से नहीं होगी और हमारे शरीर में बीमारियों का वास हो जाएगा। किडनी की बीमारियों में सबसे पहले नाम आता है किडनी की पथरी। यह एक ऐसी समस्या है जिसके नाम से हर कोई परिचित है। अब जानते तो सब हैं कि पथरी क्या होती है? किडनी की पथरी क्या होती है? अब जो बात नहीं पता है वह यह है कि किडनी यानी गुर्दे की पथरी होने पर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं?

आपने काफी लोगों से सुना होगा कि आपको पथरी है तो आपको बीज वाले फल और सब्जियों से परहेज करना चाहिए। यहां तक कि बहुत ज्यादा पढ़े-लिखे लोग भी इस बात को मानते हैं कि पथरी है तो बीज वाले फलों और सब्जियों का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं कि पथरी होने पर बीजों वाले फलों से परहेज करना वास्तव में प्रभावी होता है या यह सिर्फ हमारे समाज की एक सोच है।

पथरी होने पर बीज वाले फल और सब्जियों का सेवन: केवल अफवाह या हकीकत?(Oxalate Rich Foods)

अगर आप पथरी होने पर बीज वाले फल और सब्जियों से दूरी बना चुके हैं तो आप वास्तव में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि पथरी होने पर बीज नहीं खाना कोई हकीकत नहीं है। असल में बीजों का पथरी होने और उसके बढ़ने से कोई सीधा संबंध नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो केवल बीज पथरी बनाने का काम नहीं करते हैं, बल्कि बीजों में मौजूद ऑक्सालेट (Oxalate) की बहुत ज्यादा मात्रा इसके लिए जिम्मेदार होती है। अब बात यह आती है कि लोग बीज खाने को ही पथरी का कारण क्यों मान लेते हैं।

बीज वाली सब्जियों का सच(High Oxalate Vegetables)

हमारे यहां आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग टमाटर और बैंगन को पथरी का बहुत बड़ा कारक मानते हैं। लेकिन इसकी हकीकत जानकर आपको हैरानी होगी कि टमाटर और बैंगन में बीज होने के बावजूद इतनी ऑक्सालेट (Oxalate) की मात्रा नहीं होती जितनी कि पालक और चौलाई में होती है, जिनमें बीज होते ही नहीं हैं। अब आप खुद देखिए कि केवल बीज वाली सब्जियां खाने से आपको पथरी नहीं होती है। इसलिए बीज वाली सब्जियां भी, जिनमें ऑक्सालेट (Oxalate) ज्यादा हो, उनको खाने के तरीके में बदलाव करने के साथ आप ज्यादा ऑक्सालेट से दूरी बनाकर खुद को पथरी से बचा सकते हैं, न कि बीज वाली सब्जियां छोड़कर।

बीजों वाले फलों का सच(Kidney Stone Diet)

अमरूद और अनार के बीजों से बचने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि ये पचने में कठिन होते हैं और पथरी के रोगी को पाचन संबंधी समस्या वैसे ही बढ़ जाती है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप यह सोचकर फलों और सब्जियों को छोड़ दें कि इनको खाने से पथरी होती है।

पथरी में फायदेमंद बीज(Best Seeds for Kidney)
बीज खाने से पथरी होती है', इस अफवाह से बाहर निकलकर यह जानने की जरूरत है कि ऐसे भी बीज हैं जिनको खाना पथरी के रोगी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद माना गया है। आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से बीज हैं जिनको खाना पथरी में फायदेमंद साबित होता है:

1. तरबूज और खीरा: तरबूज और खीरे के बीजों में पानी के साथ-साथ फाइबर सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। इसके अलावा इन बीजों के सेवन से पथरी होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि इनमें मौजूद तत्व पथरी विरोधी गुणों से भरे होते हैं।

2. कद्दू के बीज: सब्जियों की हम बात करें तो कद्दू के बीज में मैग्नीशियम साइट्रेट ज्यादा मात्रा में होता है और इस तत्व का काम ही पथरी को बनने से रोकना होता है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

