Khaleda Zia Death: बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का इस खतरनाक बीमारी से निधन! जानें इसके लक्षण

Khaleda Zia Death: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का मंगलवार सुबह निधन हो गया है। अपने जीवन के 80 वर्ष पूरे कर ढाका के एवरकेयर अस्पताल में उन्होंने लंबी बीमारी के चलते अंतिम सांस ली। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की चेयरपर्सन ने इस बात की घोषणा की कि उन्होंने मंगलवार सुबह 6 बजे अपनी अंतिम सांस ली। बेगम खालिदा पिछले 36 दिनों से अस्पताल में इलाज पर थीं। उन्हें फेफड़ों और दिल के संक्रमण के कारण भर्ती करवाया गया था। आइए जानते हैं कि दिल और फेफड़ों का इन्फेक्शन क्या होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं?