January Calendar 2026 : मकर संक्रांति से वसंत पंचमी तक, व्रत, उत्सव और खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है यह महीना

January Calendar 2026 : जनवरी 2026 कैलेंडर (फोटो सोर्स:chatgpt)
January Calendar 2026 : जनवरी 2026 त्योहारों, व्रतों और जश्न के असली एहसास से भरा हुआ है। मकर संक्रांति और वसंत पंचमी से लेकर पौष पूर्णिमा तक, हिंदू कैलेंडर पूरे महीने ज़िंदा लगता है। हर साल, भारत में जनवरी सिर्फ़ एक नए कैलेंडर की शुरुआत नहीं होती—यह लोगों के एक साथ आने, सोचने और अपनी आस्था का जश्न मनाने का समय होता है। इस महीने के त्योहार और व्रत सिर्फ़ रस्में नहीं हैं; वे परिवारों को करीब लाते हैं और समाज के रिश्तों को मज़बूत करते हैं।
इस साल, लाइन-अप लंबा और ज़िंदादिल है: मकर संक्रांति, गुरु प्रदोष व्रत, पौष पूर्णिमा, संकट चौथ, वसंत पंचमी, और भी बहुत कुछ। हर एक की अपनी परंपराएं और भावना होती है, चाहे आप व्रत रख रहे हों, किसी पूजा में शामिल हो रहे हों, या बस त्योहार की एनर्जी में डूब रहे हों।
1 जनवरी – गुरु प्रदोष व्रत (शिव पूजा)
3 जनवरी – पौष पूर्णिमा स्नान, पौष पूर्णिमा व्रत
4 जनवरी – माघ महीने की शुरुआत
6 जनवरी – संकष्टी चतुर्थी व्रत
10 जनवरी – कालाष्टमी, मासिक कृष्ण जन्माष्टमी
14 जनवरी – मकर संक्रांति, उत्तरायण, षटतिला एकादशी, पोंगल
15 जनवरी – कृष्ण कूर्म द्वादशी
16 जनवरी – मेरु त्रयोदशी, शुक्र प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि
18 जनवरी – मौनी अमावस्या, थाई अमावस्या, दर्श अमावस्या, माघ अमावस्या
19 जनवरी – माघ गुप्त नवरात्रि
22 जनवरी – गणेश जयंती, राम लल्ला प्रतिष्ठा दिवस, गौरी गणेश चतुर्थी
23 जनवरी – वसंत पंचमी, सरस्वती पूजा
24 जनवरी – स्कंद षष्ठी
25 जनवरी – भानु सप्तमी, रथ सप्तमी, नर्मदा जयंती
26 जनवरी – भीष्म अष्टमी, मासिक दुर्गाष्टमी
27 जनवरी – मासिक कार्तिगाई
29 जनवरी – भीष्म द्वादशी, जया एकादशी
30 जनवरी – शुक्र प्रदोष व्रत
जनवरी 2026 आसमान में भी एक व्यस्त महीना है। सूर्य देव 13 तारीख तक मकर राशि में रहेंगे, फिर 14 तारीख से वहां अपनी नई यात्रा शुरू करेगा। मंगल 16 तारीख को मकर राशि में प्रवेश करेगा। बुध 17 तारीख को उसके पीछे आएगा। बृहस्पति मेष राशि में जाएगा, जबकि शुक्र 13 तारीख को मकर राशि में जाएगा। शनि मीन राशि में, राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में स्थिर रहेगा।
ग्रहों की ये चालें सिर्फ ज्योतिषियों के लिए नहीं हैं। बहुत से लोगों को, वे असल में फ़र्क महसूस करेंगे। इस महीने सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र के गोचर का मतलब है कि करियर, बिज़नेस, पैसे और पारिवारिक जीवन में सच में बढ़ोतरी होगी—खासकर अगर आप मिथुन, वृश्चिक, मकर या मीन राशि के हैं। लेकिन अगर आप वृषभ, सिंह, तुला या कुंभ राशि के हैं, तो आपको इस महीने थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है।
कुल मिलाकर, जनवरी 2026 उम्मीदों, जश्न और नई शुरुआत की एनर्जी से भरा है—धरती पर भी और सितारों में भी।
बड़ी खबरेंView All
धर्म और अध्यात्म
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग