प्रेमानंद जी ने बताया गंदे विचारों को रोकने का तरीका, कभी नहीं आएंगे बुरे ख्याल!

कहा जाता है कि, खाली दिमाग शैतान का घर। यदि आप जुबान से लगातार राधा-राधा या इष्ट का नाम लेते रहेेंगे, तो गलत विचार आएंगे ही नहीं। आएंगे भी तो ठहर नहीं पाएंगे। चाहे किसी भी काम में लगे हों, हर वक्त नाम का स्मरण करते रहें। धीरे-धीरे यह आपकी आदत बन जाएगा और फिर बिना कोशिश के भी आप नाम लेते रहेंगे। साक्षी भाव का अर्थ है, खुद के विचारों को देखना। न तो उन के बारे में अच्छा सोचना है, न ही बुरा। केवल मन को देखना है कि, किस तरह के विचार उठ रहे हैं। आप पाएंगे कि विचार धीरे-धीरे गायब होने लगे। डिलीट हो गए।