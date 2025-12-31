क्या दान के गलत उपयोग का दोष दानदाता को भी लगता है? प्रेमानंद जी ने खोल दी आंख

महाराज श्नी ने कहा कि, दिए हुए दान का यदि प्राप्तकर्ता दुरुपयोग करता है, तो इसका दोष दानदाता को भी लगता है। उसे भी भुगतना पड़ता है। इसीलिए हमने कई बार कहा है कि, भोजन सबको देना चाहिए। ठंड के मौसम में चाहे, जरूरतमंद को अपनी स्वेटर दे दो। इसी तरह बीमार को दवा दे दो। बस ध्यान देने वाली बात तब है, जब पैसे देने की बारी आए। धन देते वक्त, इस बात का खास ख्याल रखें कि, हमारे पैसे का सही उपयोग होगा या नहीं। क्योंकि हम पैसा सद्कर्म, सद्कार्य के लिए देते हैं। ऐसे में यदि वह पैसा गलत कामों में लगता है तो, हम भी भागीदार बन जाते हैं। इसलिए धन पात्रता देखकर ही, केवल जरूरतमंद को ही देना चाहिए, जो उस धन का सद्उपयोग करे। केवल भोजन सबको दे दो।