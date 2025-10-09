Patrika LogoSwitch to English

स्वास्थ्य

Premanand Ji Maharaj Health Update : किस बीमारी की वजह से बिगड़ रही है प्रेमानंद जी महाराज की सेहत? जानें क्या है ये बीमारी

Premanand Ji Maharaj kidney disease : वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज पिछले कई वर्षों से पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज से जूझ रहे हैं। हाल ही में वायरल वीडियो में उनकी तबीयत खराब दिखी लेकिन डॉक्टरों के अनुसार अब उनकी हालत में सुधार हो रहा है। जानें क्या है यह रोग और कैसे चल रहा है इलाज।

3 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

Oct 09, 2025

Premanand Ji Maharaj Health Update

Premanand Ji Maharaj Health Update : इस खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं प्रेमानंद जी! जानें पॉलीसिस्टिक किडनी रोग कितना जानलेवा (फोटो सोर्स: instagram/bhajanmarg_official)

Premanand Ji Maharaj Health Update : प्रेमानंद जी महाराज एक प्रसिद्ध भारतीय हिंदू गुरु हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा और शिल्पा शेट्टी जैसी लोकप्रिय हस्तियां उनके दर्शन करने वृंदावन उनके आश्रम में जा चुकी हैं। उनके लाखों अनुयाई नियमित रूप से वृंदावन में उनसे मिलने आते हैं। प्रेमानंद महाराज (Premanand Ji Maharaj) 2006 से पॉलीसिस्टिक किडनी रोग से जूझ रहे हैं, और उनके एक हालिया वीडियो क्लिप ने उनके अनुयायियों को उनके बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर चिंतित कर दिया है।

जो वीडियो अब वायरल हो रहा है, उसमें प्रवचन के दौरान प्रेमानंद महाराज का चेहरा सूजा हुआ और आंखें लाल थीं, जो उनके खराब स्वास्थ्य की ओर इशारा करता है। यह उनके अनुयायियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया। उनकी आंखें भी सूजी हुई दिख रही थीं और वे ठीक से आंखें नहीं खोल पा रहे थे। उनके माथे पर चंदन नहीं था और वीडियो में उनकी आवाज भी कांप रही थी। खराब स्वास्थ्य के बावजूद वे देर रात तक अपने भक्तों को प्रवचन देते रहे।

हालांकि, अब उनके स्वास्थ्य को लेकर एक अपडेट आया है। वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज की हालत में अब सुधार के संकेत दिख रहे हैं। एक अन्य वीडियो में, वे स्वयं बता रहे हैं कि उनके हाथ अब अच्छी स्थिति में हैं। वे उनसे काम कर पा रहे हैं, उनकी हालत में सुधार हुआ है और उनकी आंखें खुल रही हैं। प्रेमानंद जी महाराज केली कुंज आश्रम में आराम कर रहे हैं। हालांकि, अब उनका प्रतिदिन डायलिसिस हो रहा है। वीडियो में उनके शरीर में सूजन दिखाई दे रही है और दोनों हाथों पर पट्टियां बंधी हैं।

प्रेमानंद जी महाराज किडनी रोग | Premanand Ji Maharaj kidney disease

महाराज पॉलीसिस्टिक किडनी रोग से पीड़ित हैं। उन्हें 2006 में इसके बारे में पता चला, जब उनके सामान्य पेट दर्द को किडनी खराब होने का पता चला। शुरुआत में कानपुर में और बाद में दिल्ली में उनकी दोनों किडनी खराब होने की पुष्टि हुई। तब से, महाराज वृंदावन चले गए और राधा नाम जपने में लग गए। उन्होंने प्यार से अपनी किडनी का नाम कृष्ण और राधा रखा। किडनी की बीमारी के कारण, उन्हें नियमित डायलिसिस की आवश्यकता होती है। पिछले कई दिनों से उनकी तबीयत बिगड़ रही है। श्री काली कुंज आश्रम ने एक आधिकारिक सूचना जारी कर बताया कि महाराज की पदयात्रा स्वास्थ्य कारणों से अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। रमन रेती स्थित काली कुंज आश्रम में भक्त प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए एकत्रित होते हैं।

पॉलीसिस्टिक किडनी रोग क्या है | Polycystic Kidney Disease explained

पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज (PKD) एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में खासकर किडनी (गुर्दों) में छोटे-छोटे पानी से भरे फोले या थैले (जिन्हें सिस्ट कहा जाता है) बनने लगते हैं। समय के साथ ये सिस्ट बढ़ते जाते हैं और किडनी का आकार भी बड़ा हो जाता है। जब सिस्ट बहुत ज्यादा या बहुत बड़े हो जाते हैं, तो किडनी ठीक से काम करना बंद कर सकती है।

यह बीमारी ज्यादातर परिवारों में चलती है, यानी यह वंशानुगत (inherited) होती है माता-पिता से बच्चों में आ सकती है।

सिस्ट गोल होते हैं और इनमें तरल पदार्थ भरा होता है, लेकिन ये कैंसर नहीं होते।

PKD में सिर्फ किडनी ही नहीं, बल्कि लिवर (जिगर), पैंक्रियास (अग्न्याशय) और शरीर के दूसरे हिस्सों में भी सिस्ट बन सकते हैं। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और गंभीर स्थिति में किडनी फेल भी हो सकती है।

इस बीमारी की गंभीरता हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकती है। कुछ लोगों में इसके लक्षण धीरे-धीरे बढ़ते हैं, जबकि कुछ में जल्दी।

लाइफ स्टाइल में बदलाव (जैसे सही खानपान, पर्याप्त पानी पीना, और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना) और डॉक्टर की सलाह से इलाज करके कई जटिलताओं से बचा जा सकता है और किडनी की कार्यक्षमता को लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है।

पारस छाबड़ा ने अपडेट साझा किया

इस बीच, बिग बॉस 13 का हिस्सा रहे टीवी अभिनेता पारस छाबड़ा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की, जिसमें बताया गया कि उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज के डॉक्टर से बात की है, जिन्होंने बताया कि उनकी हालत अब ठीक है। पारस छाबड़ा ने संत से मुलाकात की, जहां उन्होंने बताया कि वह अवसाद से जूझ रहे थे। उनकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि वह मृत्यु के बारे में सोचने लगे थे। उन्हें लगता था कि वह कैंसर से पीड़ित हैं। जाहिर है, पारस छाबड़ा इन दिनों अपने 'धार्मिक' पॉडकास्ट और अपने आध्यात्मिक मेहमानों के लिए काफी ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

