Premanand Ji Maharaj Health Update : किस बीमारी की वजह से बिगड़ रही है प्रेमानंद जी महाराज की सेहत? जानें क्या है ये बीमारी

महाराज पॉलीसिस्टिक किडनी रोग से पीड़ित हैं। उन्हें 2006 में इसके बारे में पता चला, जब उनके सामान्य पेट दर्द को किडनी खराब होने का पता चला। शुरुआत में कानपुर में और बाद में दिल्ली में उनकी दोनों किडनी खराब होने की पुष्टि हुई। तब से, महाराज वृंदावन चले गए और राधा नाम जपने में लग गए। उन्होंने प्यार से अपनी किडनी का नाम कृष्ण और राधा रखा। किडनी की बीमारी के कारण, उन्हें नियमित डायलिसिस की आवश्यकता होती है। पिछले कई दिनों से उनकी तबीयत बिगड़ रही है। श्री काली कुंज आश्रम ने एक आधिकारिक सूचना जारी कर बताया कि महाराज की पदयात्रा स्वास्थ्य कारणों से अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। रमन रेती स्थित काली कुंज आश्रम में भक्त प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए एकत्रित होते हैं।