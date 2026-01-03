Pancreatic Cancer: बिना लक्षण ही जान लेती है यह खतरनाक बीमारी! 5 साल के भीतर मौत हो जाती है, जानें इसके कारण और बचने के तरीके

Pancreatic cancer ( image- geminiAI)
Pancreatic Cancer: अभी हाल ही में चीन ने डिजिटल क्रांति के इस युग में नई जीत हासिल की है। चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा AI मॉडल बनाया है जो बिना लक्षण वाले सबसे खतरनाक पैंक्रियाज कैंसर को भी पहचान लेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि यह कैंसर इतना खतरनाक क्यों है? पैंक्रियाज कैंसर के 90% मरीज 5 साल तक ही जीवित रह पाते हैं। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एप्पल जैसे इतने बड़े ब्रांड के CEO की भी इसी कैंसर से मौत हुई थी। अब बात आती है कि यह कैंसर इतना खतरनाक क्यों होता है? आइए जानते हैं कि यह पैंक्रियाज कैंसर, जिसे अग्नाशय का कैंसर भी कहा जाता है, इतना खतरनाक क्यों है, इसके कारण और लक्षण क्या-क्या हैं और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए?
पैंक्रियाज कैंसर हमारे शरीर के काफी अंदर होता है, इसलिए शुरुआत में इसकी गांठ का एहसास भी नहीं होता है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक स्टीव जॉब्स ही जब इस बीमारी से नहीं जीत सके, तो इसके जोखिम का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं। इस खतरनाक कैंसर की सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इसका पता एडवांस स्टेज में चलता है, तो मरीज के सिर्फ 10% चांस होते हैं कि वह 5 साल से ज्यादा जी सके। अक्सर इसे बिना लक्षणों वाले कैंसर के नाम से जाना जाता है। लेकिन बड़ी खुशखबरी है कि चीन ने इस जानलेवा कैंसर की पहचान के लिए तकनीकी खोज ली है।
पैंक्रियाज जैसे जानलेवा कैंसर का कोई एक विशेष कारण वैज्ञानिक अभी तक पता नहीं कर पाए हैं, लेकिन कुछ ऐसे कारक हैं जो इसके जोखिम को बढ़ा देते हैं और वे निम्न हैं:
1. धूम्रपान और शराब का सेवन।
2. मोटापा और डायबिटीज।
3. अग्नाशय में लंबे समय तक सूजन बनी रही हो, तो वह भी इसको बढ़ाती है।
4. अगर परिवार में पहले से किसी को कैंसर रह चुका हो, तो उन लोगों में भी यह ज्यादा होता है।
