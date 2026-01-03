Pancreatic Cancer: बिना लक्षण ही जान लेती है यह खतरनाक बीमारी! 5 साल के भीतर मौत हो जाती है, जानें इसके कारण और बचने के तरीके

Pancreatic Cancer: अभी हाल ही में चीन ने डिजिटल क्रांति के इस युग में नई जीत हासिल की है। चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा AI मॉडल बनाया है जो बिना लक्षण वाले सबसे खतरनाक पैंक्रियाज कैंसर को भी पहचान लेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि यह कैंसर इतना खतरनाक क्यों है? पैंक्रियाज कैंसर के 90% मरीज 5 साल तक ही जीवित रह पाते हैं। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एप्पल जैसे इतने बड़े ब्रांड के CEO की भी इसी कैंसर से मौत हुई थी। अब बात आती है कि यह कैंसर इतना खतरनाक क्यों होता है? आइए जानते हैं कि यह पैंक्रियाज कैंसर, जिसे अग्नाशय का कैंसर भी कहा जाता है, इतना खतरनाक क्यों है, इसके कारण और लक्षण क्या-क्या हैं और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए?