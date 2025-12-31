Vishnu Chalisa: विष्णु चालीसा के पाठ से सुलझते हैं पारिवारिक झगड़े और करियर प्रॉब्लम्स, मिलते हैं अनेक लाभ

पाठ की विधिः सुबह स्नान कर स्वच्छ पीले वस्त्र पहनें। भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं। पीले फूल, तुलसी दल, चंदन आदि अर्पित कर, एकाग्र मन से चालीसा का पाठ करें। फिर आरती कर प्रसाद बांटें। 'ॐ नमो नारायणाय' मंत्र का जाप विशेष लाभ देता है।