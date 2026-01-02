नन्हीं उम्र, बड़ी जिम्मेदारी! कौन हैं Kim Ju Ae, जिन्हें नॉर्थ कोरिया की अगली तानाशाह माना जा रहा है

दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी (NIS) के मुताबिक किम जू ऐ को लीडरशिप ट्रेनिंग दी जा रही है और वह बीते कुछ सालों से अपने पिता के साथ लगातार सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आ रही हैं, जिसे सत्ता हस्तांतरण का संकेत माना जा रहा है। सरकारी मीडिया भी उन्हें ऐसे सम्मानजनक विशेषणों से संबोधित कर रहा है जो आमतौर पर शीर्ष नेतृत्व के लिए इस्तेमाल होते हैं, साथ ही उन्हें खास ऐतिहासिक और भावनात्मक स्थलों पर ले जाया गया है। इन्हीं संकेतों के आधार पर विशेषज्ञ मानते हैं कि किम जू ऐ को धीरे-धीरे जनता के सामने संभावित उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया जा रहा है।