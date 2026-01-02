2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Yoga For Skin Tightening: बिना क्रीम, बिना सर्जरी, सिर्फ ये 10 योगा पोज से पा सकती हैं टाइट और शाइनी स्किन

Yoga For Skin Tightening: आजकल हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन टाइट, हेल्दी और शाइनी दिखे, वो भी बिना महंगे प्रोडक्ट्स या सर्जरी के। ऐसे में योग एक नेचुरल और सुरक्षित तरीका है। कुछ खास योगासन न सिर्फ शरीर को फिट रखते हैं, बल्कि चेहरे और त्वचा की सेहत पर भी अच्छा असर डालते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 02, 2026

Face Yoga Exercises, Skin Tightening Without Surgery,

Natural Skin Tightening Yoga|फोटो सोर्स – Gemini@Ai

Face Yoga For Skin Tightening: आज के समय में ढीली पड़ती चेहरे की स्किन और कम होता नैचुरल ग्लो कई लोगों की आम समस्या बन चुकी है। महंगे प्रोडक्ट्स और सर्जरी के बजाय अब लोग फेस योगा को एक सुरक्षित और असरदार विकल्प मान रहे हैं। रोजाना कुछ मिनटों तक किए गए सही फेस योगा पोज चेहरे की मसल्स को एक्टिव करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं और स्किन को नेचुरली टाइट व शाइनी बनाने में मदद करते हैं। खास बात यह है कि इन 5 आसान योगा पोज को आप कहीं भी, कभी भी बिना किसी क्रीम या टूल के कर सकते हैं।

सर्वांगासन (Shoulder Stand)

योग विशेषज्ञों के अनुसार यह आसन हार्मोन बैलेंस करने में मदद करता है। चेहरे तक ऑक्सीजन और खून की सप्लाई बढ़ने से एक्ने और हार्मोन से जुड़ी स्किन समस्याओं में राहत मिल सकती है।

हलासन (Plow Pose)

यह एक उल्टा आसन है, जिससे चेहरे और सिर की ओर रक्त संचार बढ़ता है। इससे झुर्रियों में कमी, स्किन टोन में सुधार और ढीली त्वचा को टाइट करने में मदद मिल सकती है। साथ ही यह थायरॉयड को भी संतुलित करता है।

मत्स्यासन (Fish Pose)

यह आसन थायरॉयड ग्रंथि को एक्टिव करता है, जो स्किन हेल्थ में अहम भूमिका निभाती है। इससे चेहरे और गर्दन तक ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे पिंपल्स और दाग-धब्बों की समस्या कम हो सकती है।

भुजंगासन (Cobra Pose)

भुजंगासन छाती और पेट को स्ट्रेच करता है। इससे शरीर में ब्लड फ्लो बेहतर होता है और स्किन सेल्स को पोषण मिलता है। नियमित अभ्यास से चेहरे पर नेचुरल ग्लो आने लगता है।

त्रिकोणासन (Triangle Pose)

यह आसन पाचन को बेहतर बनाता है और शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करता है। जब शरीर अंदर से साफ होता है, तो उसका असर स्किन पर भी दिखता है।

पद्मासन (Lotus Pose)

हालांकि यह सीधे तौर पर स्किन से जुड़ा नहीं है, लेकिन ध्यान और मेडिटेशन के लिए यह बेहद फायदेमंद है। तनाव कम होने से एक्ने, एक्ज़िमा जैसी स्किन प्रॉब्लम्स भी कंट्रोल में रहती हैं।

अधो मुख श्वानासन (Downward Facing Dog)

इस आसन से चेहरे की ओर ब्लड फ्लो बढ़ता है। इससे स्किन में ताजगी आती है, पोर्स साफ होते हैं और ढीलापन कम हो सकता है।

उष्ट्रासन (Camel Pose)

उष्ट्रासन छाती को खोलता है और थायरॉयड को उत्तेजित करता है। यह मेटाबॉलिज्म और हार्मोन बैलेंस में मदद करता है, जिसका असर स्किन हेल्थ पर भी पड़ता है।

धनुरासन (Bow Pose)

यह आसन पाचन तंत्र को मजबूत करता है और शरीर को डिटॉक्स करता है। जब पेट साफ रहता है, तो स्किन भी साफ और हेल्दी दिखती है।

प्राणायाम (सांस से जुड़ी क्रियाएं)

अनुलोम-विलोम, कपालभाति और नाड़ी शोधन जैसे प्राणायाम तनाव कम करते हैं और खून में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं। इससे स्किन टाइट होने और नेचुरल चमक आने में मदद मिलती है।

जरूरी बात

योग से स्किन को फायदा जरूर मिलता है, लेकिन इसके लिए नियमित अभ्यास जरूरी है। साथ ही हेल्दी डाइट, पर्याप्त पानी और बेसिक स्किन केयर को नजरअंदाज न करें।लेकिन अगर आपको कोई पुरानी बीमारी या स्किन से जुड़ी गंभीर समस्या है, तो योग शुरू करने से पहले डॉक्टर या प्रशिक्षित योग शिक्षक से सलाह जरूर लें, ताकि आसन सही और सुरक्षित तरीके से किए जा सकें।

ये भी पढ़ें

Ananya Panday Beauty Secret: अनन्या पांडे के स्किनकेयर रूटीन में क्यों अहम हैं ये दो ‘S’, जानिए क्यों है सबसे जरूरी
लाइफस्टाइल
How celebrities take care of skin, Best skincare routine for glowing skin, Simple skincare routine,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

Published on:

02 Jan 2026 11:16 am

Hindi News / Lifestyle News / Yoga For Skin Tightening: बिना क्रीम, बिना सर्जरी, सिर्फ ये 10 योगा पोज से पा सकती हैं टाइट और शाइनी स्किन

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Kim Ju Ae बन सकती हैं नॉर्थ कोरिया की पहली महिला तानाशाह

Kim Jong Un daughter name,kim jong un daughter at missile test,
लाइफस्टाइल

‘रावण’ भी बोला Happy New Year 2026, सोशल मीडिया पर अतरंगी तरीके से मन रहा नया साल

New Year 2026 News, New Year 2026 X Reactions, Raavan Happy New Year Message, welcome 2026 hilarious post,
लाइफस्टाइल

क्या वाकई रोमांस से दूर हो रहे हैं यंंगस्टर्स, 30s में क्यों नहीं अब वो क्रेज!

Modern relationships losing intimacy
लाइफस्टाइल

तारा सुतारिया की तरह अपने रिश्ते में अपनाएं ये 5 रिलेशनशिप टिप्स

relationship tips, relationship tips for men, relationship tips for women, relationship tips for couples
लाइफस्टाइल

Welcome 2026: अपनों का दिन बनाएं खास, 2026 की शुरुआत करें इन 30+ दिल छू लेने वाले मैसेज के साथ

लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.