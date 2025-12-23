Yog Asanas For Joint Pain: घुटनों के दर्द से परेशान हैं तो सर्दियों में जरूर अपनाएं ये योग पोज

यह आसन जोड़ों में जमा अकड़न को कम करने के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है।

इसे करने के लिए पीठ के बल सीधा लेट जाएं और दोनों पैरों को फैलाकर रखें। अब धीरे-धीरे दाएं घुटने को मोड़ते हुए छाती की ओर लाएं और दोनों हाथों से पकड़ लें। जांघ को पेट के पास लाकर हल्का दबाव बनाएं और सिर को आगे झुकाकर घुटने के पास ले जाने की कोशिश करें। कुछ सेकंड तक गहरी सांस लेते हुए इसी स्थिति में रहें। फिर सांस छोड़ते हुए पैर सीधा कर लें। यही प्रक्रिया बाएं पैर के साथ दोहराएं। अंत में दोनों पैरों को एक साथ मोड़कर भी यह आसन किया जा सकता है।