लाइफस्टाइल

Yog Asanas For Joint Pain: घुटनों के दर्द से परेशान हैं तो सर्दियों में जरूर अपनाएं ये योग पोज

Yog Asanas For Joint Pain: सर्दियों में जोड़ों का दर्द अक्सर बढ़ जाता है, खासकर घुटनों में जकड़न और सूजन की समस्या आम हो जाती है। ऐसे में अगर रोज़ाना कुछ आसान योगासन अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिए जाएं, तो दर्द से काफी हद तक राहत मिल सकती है।

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 23, 2025

Knee Pain Yoga Exercises, Yoga for Arthritis Pain, Joint Pain Home Remedies,

Daily Yoga for Joint Health|फोटो सोर्स – Gimini@Ai

Yog Asanas For Joint Pain: सर्दियों के मौसम में जोड़ों, खासकर घुटनों के दर्द की समस्या आम हो जाती है। ठंड के कारण अकड़न, सूजन और चलने-फिरने में परेशानी बढ़ सकती है। ऐसे में दवाओं पर निर्भर रहने की बजाय कुछ खास योगासन रोजाना अभ्यास में शामिल किए जाएं, तो जोड़ों को मजबूती मिलती है और दर्द से राहत महसूस होती है। ये योग पोज न सिर्फ लचीलापन बढ़ाते हैं, बल्कि सर्दियों में जोड़ों की सेहत को बेहतर बनाए रखने में भी मददगार साबित होते हैं।

पवनमुक्तासन

यह आसन जोड़ों में जमा अकड़न को कम करने के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है।
इसे करने के लिए पीठ के बल सीधा लेट जाएं और दोनों पैरों को फैलाकर रखें। अब धीरे-धीरे दाएं घुटने को मोड़ते हुए छाती की ओर लाएं और दोनों हाथों से पकड़ लें। जांघ को पेट के पास लाकर हल्का दबाव बनाएं और सिर को आगे झुकाकर घुटने के पास ले जाने की कोशिश करें। कुछ सेकंड तक गहरी सांस लेते हुए इसी स्थिति में रहें। फिर सांस छोड़ते हुए पैर सीधा कर लें। यही प्रक्रिया बाएं पैर के साथ दोहराएं। अंत में दोनों पैरों को एक साथ मोड़कर भी यह आसन किया जा सकता है।

वज्रासन

वज्रासन को सबसे सरल और असरदार आसनों में गिना जाता है।
इस आसन के लिए घुटनों को मोड़कर एड़ियों पर बैठ जाएं। ध्यान रखें कि हिप्स एड़ियों पर टिके हों और पीठ पूरी तरह सीधी रहे। हाथों को जांघों पर रखें और आंखें बंद कर सामान्य सांस लेते रहें। यह आसन घुटनों के साथ-साथ पाचन तंत्र के लिए भी लाभकारी होता है।

सेतु बंधासन (ब्रिज पोज)

सेतु बंधासन घुटनों और पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है।
पीठ के बल लेटकर घुटनों को मोड़ें और पैरों को जमीन पर रखें। अब धीरे-धीरे कमर को ऊपर उठाएं, जिससे शरीर पुल जैसी आकृति में आ जाए। कुछ देर इसी अवस्था में रुकें और फिर आराम से नीचे आ जाएं। यह आसन तनाव को कम करता है और हड्डियों की मजबूती के लिए भी अच्छा माना जाता है।

त्रिकोणासन

त्रिकोणासन से पैरों, घुटनों और टखनों को मजबूती मिलती है।
खड़े होकर पैरों को थोड़ा फैलाएं। दाएं पैर को बाहर की ओर मोड़ें और कमर से झुकते हुए दाईं ओर हाथ जमीन की ओर ले जाएं। बायां हाथ ऊपर की ओर सीधा रखें। कुछ सेकंड इसी पोज़ में रुकें और फिर दूसरी ओर से दोहराएं। यह आसन कमर और कूल्हों को भी अच्छी तरह स्ट्रेच करता है।

उष्ट्रासन (कैमल पोज)

उष्ट्रासन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने में मदद करता है।
घुटनों के बल बैठकर धीरे-धीरे पीछे की ओर झुकें और हाथों से एड़ियों को पकड़ने की कोशिश करें। सिर को हल्का पीछे की ओर झुकाएं और सांस सामान्य रखें। यह आसन पीठ दर्द, कंधों की जकड़न और मानसिक तनाव में भी राहत देता है।

ध्यान रखें

अगर घुटनों के दर्द से लंबे समय से परेशान हैं, तो इन योगासनों को नियमित रूप से करें। ध्यान रखें कि किसी भी आसन को करते समय शरीर पर जोर न डालें और जरूरत हो तो योग विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। नियमित अभ्यास से सर्दियों में भी जोड़ों को स्वस्थ और मजबूत रखा जा सकता है।

