Joint Pain Relief Yoga: सर्दियों में जोड़ों के दर्द को मिटाने के लिए ये 3 योगासन हो सकते हैं हर उम्र के लिए असरदार

Joint Pain Relief Yoga: सर्दियों का मौसम धीरे-धीरे दस्तक देने लगा है। ऐसे मौसम में बदलाव होने से अक्सर जोड़ों में अकड़न और दर्द की समस्या शुरू हो जाती है, खासकर उन लोगों के लिए जो बुजुर्ग हैं या जिनकी लाइफस्टाइल सक्रिय नहीं है। ऐसे में रोजमर्रा का कामकाज भी मुश्किल हो जाता है। अगर आपको भी ठंड के मौसम में जोड़ों में दर्द होता है, तो आपके लिए आयुष मंत्रालय ने तीन प्रभावशाली योगासन बताए हैं, जिन्हें करना फायदेमंद हो सकता है। ये योगासन आसान हैं और हर उम्र के लोगों के लिए उपयुक्त हैं। आइए जानते हैं आयुष मंत्रालय के अनुसार वे कौन से 3 योगासन हैं, जिन्हें करना बेहद असरदार होता है।