21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Yoga Poses For Brain: योग से फोकस बढ़ाएं, ध्यान और याददाश्त के लिए 7 आसन

Yoga Poses For Brain: आज की तेज रफ्तार वाली जिंदगी में ध्यान बनाए रखना और जानकारी को याद रखना अक्सर चुनौतीपूर्ण लग सकता है। लंबे समय तक स्क्रीन पर रहने, लगातार नोटिफिकेशन, नींद की कमी और मानसिक तनाव का सीधा असर दिमाग की कार्यक्षमता पर पड़ता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 21, 2025

Yoga for exam stress and focus, Yoga poses to calm mind and improve memory, Morning yoga for focus and alertness,

Best yoga asanas for brain power|फोटो सोर्स - Gemini@Ai

Yoga Poses For Brain: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ध्यान बनाए रखना और याददाश्त को तेज रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। लगातार स्क्रीन टाइम, तनाव और नींद की कमी दिमाग की कार्यक्षमता को प्रभावित करती हैं। योग एक प्राकृतिक और असरदार तरीका है, जो दिमाग को शांत करता है, रक्त संचार को बढ़ाता है और तंत्रिका तंत्र को संतुलित रखता है। ये 7 आसान और प्रभावशाली योगासन आपकी फोकस और स्मरण शक्ति बढ़ाने में मदद करेंगे और मानसिक स्पष्टता को सुधारेंगे।

Yoga For Concentration: ध्यान और याददाश्त क्यों घटती है?

ज्यादातर ध्यान कम होने का कारण मानसिक थकावट और लगातार मल्टीटास्किंग है। तनाव और चिंता भी दिमाग में ऑक्सीजन की कमी करके स्मरण शक्ति को प्रभावित करती हैं।

योग दिमाग को कैसे तेज करता है?

योग शरीर और दिमाग दोनों के लिए काम करता है। यह रक्त प्रवाह बढ़ाकर अलर्टनेस बढ़ाता है, नियंत्रित सांस तंत्रिका तंत्र को शांत करती है और मानसिक शोर को कम करती है। नियमित योग अभ्यास दिमाग को वर्तमान में बने रहने और बेहतर फोकस करने की ट्रेनिंग देता है।

Brain Power Increasing Yoga: 7 असरदार योगासन

डाउनवर्ड फेजिंग डॉग (Adho Mukha Svanasana)

सर ऊपर करके हिप्स उठाएं। दिमाग में ब्लड फ्लो बढ़ता है और मानसिक थकावट कम होती है।

माउंटेन पोज(Tadasana)

खड़े होकर धीरे-धीरे सांस लें और शरीर को संतुलित रखें। मानसिक संतुलन और फोकस बढ़ता है।

ट्री पोज (Vrikshasana)

एक पैर पर खड़े होकर ध्यान केंद्रित करें। बैलेंस सुधारता है और मानसिक नियंत्रण बढ़ाता है।

चाइल्ड पोज (Balasana)

नीचे झुककर आराम करें। तंत्रिका तंत्र शांत होता है और याददाश्त मजबूत होती है।

सीटेड फॉरवर्ड बेंड (Paschimottanasana)

सीधा बैठकर आगे झुकें। मानसिक शांति और रक्त संचार बेहतर होता है।

कोबरा पोज (Bhujangasana)

पेट के बल लेटकर छाती उठाएं। ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है और दिमाग साफ होता है।

ध्यान मुद्रा (Sukhasana / Cross-Legged Meditation)

धीरे-धीरे सांस लें और ध्यान केंद्रित करें। ध्यान और याददाश्त बढ़ती है।

अभ्यास कैसे करें?

  • हफ्ते में कम से कम 5 दिन
  • 15–20 मिनट पर्याप्त हैं
  • सुबह अभ्यास अलर्टनेस बढ़ाता है, शाम मानसिक शांति
  • कौन कर सकता है?
  • छात्र, ऑफिस कर्मचारी और जो मानसिक थकावट महसूस करते हैं
  • सभी आसन शुरुआती भी आसानी से कर सकते हैं

ये भी पढ़ें

Winter Face Yoga : 5 मिनट की ये एक्सरसाइज होंठों को गुलाबी और चिन को शार्प बना सकती हैं , जानिए करने का तरीका
लाइफस्टाइल
Winter Face Yoga

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

21 Dec 2025 03:52 pm

Published on:

21 Dec 2025 03:43 pm

Hindi News / Lifestyle News / Yoga Poses For Brain: योग से फोकस बढ़ाएं, ध्यान और याददाश्त के लिए 7 आसन

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

अपने बच्चों के नामों में ग्लैमर नहीं, संस्कार चुन रहे हैं सेलेब्रिटीज!

Celebrity baby names with meanings, Vamika and Akaay Kohli name meaning, Indian cricketers children names.
लाइफस्टाइल

2026 में ब्यूटी का नया मतलब, दिखावा नहीं, ये 15 जेस्चर्स हैं असली ग्लो का सीक्रेट

Mindful beauty habits, 2026 beauty trends, Minimalist beauty routine, Inner and outer glow,
ब्यूटी टिप्स

क्यों Priyanka Chopra की फेवरेट एक्सरसाइज है स्किपिंग

Bollywood celebrity fitness, Easy fitness routine, Desi fitness tips, Quick workout at home,
लाइफस्टाइल

गंजापन दूर! ये 4 तेल नए बाल उगाने में कारगर, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया

Naye Baal Ugane Ka Tel, Ayurvedic Doctor, Balo ke liye best oil konsa hai,
लाइफस्टाइल

एक गिलास गाजर-अदरक जूस और 7 हेल्थ बेनिफिट्स

Homemade Juice Recipe, Glowing skin drink, Health benefits of carrot ginger juice,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.