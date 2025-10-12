Winter Face Yoga : 5 मिनट की ये एक्सरसाइज होंठों को गुलाबी और चिन को शार्प बना सकती हैं , जानिए करने का तरीका

Winter Face Yoga : सर्दी का मौसम अपनी हल्की-हल्की गुलाबी ठंडक के साथ दस्तक दे चुका है और इसी के साथ हर साल आने वाली एक आम परेशानी भी लौट आई है। होंठों का फटना और रूखापन। हवा में बढ़ता प्रदूषण और गिरता तापमान हमारे चेहरे, खासकर होंठों की सबसे नाजुक त्वचा को बुरी तरह प्रभावित करता है। कई बार तो ये इतने सूख जाते हैं कि उनमें से खून तक आने लगता है।