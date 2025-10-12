Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Winter Face Yoga : 5 मिनट की ये एक्सरसाइज होंठों को गुलाबी और चिन को शार्प बना सकती हैं , जानिए करने का तरीका

Winter Face Yoga : फटे होंठ और डबल चिन से छुटकारा मिल सकता है इन 4 आसान फेस योगा एक्सरसाइज से। सिर्फ 5 मिनट में पाएं गुलाबी होंठ और शार्प ठुड्डी।

3 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

Oct 12, 2025

Winter Face Yoga

Winter Face Yoga : फटे होंठ और डबल चिन से छुटकारा पाएं इन 5 आसान फेस योगा एक्सरसाइज से

Winter Face Yoga : सर्दी का मौसम अपनी हल्की-हल्की गुलाबी ठंडक के साथ दस्तक दे चुका है और इसी के साथ हर साल आने वाली एक आम परेशानी भी लौट आई है। होंठों का फटना और रूखापन। हवा में बढ़ता प्रदूषण और गिरता तापमान हमारे चेहरे, खासकर होंठों की सबसे नाजुक त्वचा को बुरी तरह प्रभावित करता है। कई बार तो ये इतने सूख जाते हैं कि उनमें से खून तक आने लगता है।

लेकिन परेशान होने की जरुरत नहीं है कुछ बेहद आसान फेस योगा (Face Yoga) और एक्सरसाइज न केवल आपके होंठों को नरम और मुलायम बना सकती हैं, बल्कि आपके चेहरे के एक और जिद्दी दुश्मन डबल चिन (ठुड्डी के नीचे की चर्बी) को भी दूर भगा सकती हैं।

आखिर क्यों होते हैं होंठ खराब और क्यों आती है डबल चिन?

होंठों का फटना: दरअसल हमारे होंठों में तेल ग्रंथियां (Oil Glands) नहीं होती हैं, इसलिए वे प्राकृतिक रूप से नमी पैदा नहीं कर पाते। ठंडी और शुष्क हवा उनकी नमी को और तेजी से सोख लेती है, जिससे वे फट जाते हैं।

डबल चिन: यह केवल वजन बढ़ने से नहीं होती। जबड़े और गर्दन की मांसपेशियाँ ढीली पड़ जाती हैं और वहां कोलेजन (Collagen) की कमी होने लगती है, तो ठुड्डी के नीचे की त्वचा लटकने लगती है, जिसे डबल चिन कहते हैं।

पानी की कमी : होंठों के फटने का एक बड़ा कारण शरीर में पानी की कमी (Dehydration) और विटामिन-बी की कमी भी होती है। इसलिए खूब पानी पीना और बैलेंस्ड डाइट लेना भी जरूरी है।

होंठों को मुलायम बनाने और डबल चिन घटाने की 4 जादुई एक्सरसाइज

नियमित रूप से सिर्फ 5-10 मिनट इन सरल अभ्यासों को रोजाना करके आप अपने चेहरे की सुंदरता में जबरदस्त निखार ला सकते हैं:

ऊपरी खिंचाव (The Pout Lift):

  • आराम से सीधे बैठ जाएं।
  • अपने होंठों को सिकोड़ें (जैसे पप्पी या 'O' बनाते हैं)।
  • इन सिकोड़े हुए होंठों को ऊपर की ओर नाक की दिशा में ले जाने की कोशिश करें।
  • इस स्थिति को 5-10 सेकंड के लिए रोकें और 5 बार दोहराएं।

फायदा: इससे होंठों में रक्त संचार (Blood Circulation) बढ़ता है, जिससे वे मुलायम और गुलाबी बनते हैं।

माउथ फुल (Mouth Puff):

  • अपने होंठों को हल्का सा अंदर की ओर लें (मुंह बंद)।
  • अपने मुंह में हवा भरें और उसे फुलाएं, जैसे आपने पानी भर रखा हो।
  • इस हवा को धीरे-धीरे दाएं, बाएं, ऊपर और नीचे घुमाएं।
  • इसे 10-15 सेकंड तक करें।

फायदा: यह न केवल होंठों की अच्छी एक्सरसाइज है, बल्कि गाल और ठुड्डी की मांसपेशियों को भी टोन करती है।

फिश फेस (The Fish Face):

  • अपने गालों को अंदर की तरफ खींचें, जिससे आपका चेहरा मछली जैसा दिखने लगे।
  • कोशिश करें कि आपके होंठ और गाल कस जाएं।
  • इस अवस्था में 10 सेकंड तक रुकें और फिर सामान्य हो जाएं। इसे 5-7 बार दोहराएं।

फायदा: इसे चेहरे की त्वचा को टाइट करने (Skin Tightening) और डबल चिन को कम करने के लिए सबसे प्रभावी माना जाता है।

टंग स्ट्रेच (The Tongue Stretch) या गर्दन का खिंचाव:

  • सीधे बैठें और अपने मुंह को खोलें।
  • अपनी जीभ को जितना हो सके बाहर निकालें और उसे नीचे की ओर ठुड्डी छूने की कोशिश करें।
  • इस स्थिति में 5-10 सेकंड तक रुकें।

फायदा: यह अभ्यास सीधे गर्दन और ठुड्डी के नीचे की मांसपेशियों पर काम करता है, जो डबल चिन को तेज़ी से कम करने में मददगार है।

इन सरल अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और फर्क देखें! इसके अलावा, लिप बाम का इस्तेमाल करें और दिन भर खूब पानी पिएं।

डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

12 Oct 2025 03:31 pm

Hindi News / Lifestyle News / Winter Face Yoga : 5 मिनट की ये एक्सरसाइज होंठों को गुलाबी और चिन को शार्प बना सकती हैं , जानिए करने का तरीका

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Right Time to Eat Curd : जानें दही खाने का सही समय और इसके जबरदस्त फायदे

Right Time to Eat Curd
लाइफस्टाइल

Remedies to Get rid of lizards : दीपावली पर इन आसान घरेलू नुस्खाें से छिपकलियों को हमेशा के लिए निकाले घर से बहार

Remedies to Get rid of lizards
लाइफस्टाइल

White Hair Reason: कम उम्र में सफेद बाल? यह एक विटामिन आपकी हेयर हेल्थ बिगाड़ सकता है

premature gray hair, Vitamin B12 deficiency, causes of white hair,
लाइफस्टाइल

Side Effects of Incense Sticks: खुशबू के पीछे छुपा जहर, अगरबत्ती का धुआं कैसे कर रहा है शरीर को नुकसान

ncense,Smoke,lungs,lungs damage, cigarette, dangerous, allergy, breath, inflammation,
स्वास्थ्य

Shilajit Benefits for Skin : झुर्रियां कम करने और कोलेजन बढ़ाने में शिलाजीत के फायदे , चमकदार, जवां त्वचा के लिए शिलाजीत का उपयोग कैसे करें

लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.