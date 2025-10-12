Winter Face Yoga : 5 मिनट की ये एक्सरसाइज होंठों को गुलाबी और चिन को शार्प बना सकती हैं , जानिए करने का तरीका

Winter Face Yoga : फटे होंठ और डबल चिन से छुटकारा पाएं इन 5 आसान फेस योगा एक्सरसाइज से
Winter Face Yoga : सर्दी का मौसम अपनी हल्की-हल्की गुलाबी ठंडक के साथ दस्तक दे चुका है और इसी के साथ हर साल आने वाली एक आम परेशानी भी लौट आई है। होंठों का फटना और रूखापन। हवा में बढ़ता प्रदूषण और गिरता तापमान हमारे चेहरे, खासकर होंठों की सबसे नाजुक त्वचा को बुरी तरह प्रभावित करता है। कई बार तो ये इतने सूख जाते हैं कि उनमें से खून तक आने लगता है।
लेकिन परेशान होने की जरुरत नहीं है कुछ बेहद आसान फेस योगा (Face Yoga) और एक्सरसाइज न केवल आपके होंठों को नरम और मुलायम बना सकती हैं, बल्कि आपके चेहरे के एक और जिद्दी दुश्मन डबल चिन (ठुड्डी के नीचे की चर्बी) को भी दूर भगा सकती हैं।
होंठों का फटना: दरअसल हमारे होंठों में तेल ग्रंथियां (Oil Glands) नहीं होती हैं, इसलिए वे प्राकृतिक रूप से नमी पैदा नहीं कर पाते। ठंडी और शुष्क हवा उनकी नमी को और तेजी से सोख लेती है, जिससे वे फट जाते हैं।
डबल चिन: यह केवल वजन बढ़ने से नहीं होती। जबड़े और गर्दन की मांसपेशियाँ ढीली पड़ जाती हैं और वहां कोलेजन (Collagen) की कमी होने लगती है, तो ठुड्डी के नीचे की त्वचा लटकने लगती है, जिसे डबल चिन कहते हैं।
पानी की कमी : होंठों के फटने का एक बड़ा कारण शरीर में पानी की कमी (Dehydration) और विटामिन-बी की कमी भी होती है। इसलिए खूब पानी पीना और बैलेंस्ड डाइट लेना भी जरूरी है।
नियमित रूप से सिर्फ 5-10 मिनट इन सरल अभ्यासों को रोजाना करके आप अपने चेहरे की सुंदरता में जबरदस्त निखार ला सकते हैं:
फायदा: इससे होंठों में रक्त संचार (Blood Circulation) बढ़ता है, जिससे वे मुलायम और गुलाबी बनते हैं।
फायदा: यह न केवल होंठों की अच्छी एक्सरसाइज है, बल्कि गाल और ठुड्डी की मांसपेशियों को भी टोन करती है।
फायदा: इसे चेहरे की त्वचा को टाइट करने (Skin Tightening) और डबल चिन को कम करने के लिए सबसे प्रभावी माना जाता है।
फायदा: यह अभ्यास सीधे गर्दन और ठुड्डी के नीचे की मांसपेशियों पर काम करता है, जो डबल चिन को तेज़ी से कम करने में मददगार है।
इन सरल अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और फर्क देखें! इसके अलावा, लिप बाम का इस्तेमाल करें और दिन भर खूब पानी पिएं।
डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।
