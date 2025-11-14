Yoga For Immunity Booster: मौसम बदला नहीं कि सर्दी-खांसी शुरू! आयुष मंत्रालय ने बताया कैसे योग से बढ़ाए इम्युनिटी

Yoga For Immunity Booster: जैसे ही ठंड की शुरुआत होती है, हवा में हल्की ठिठुरन महसूस होने लगती है और साथ ही गले में खराश, छींकें या बदन दर्द जैसी परेशानियां भी बढ़ने लगती हैं। ऐसे समय में रोजाना योग करना शरीर को भीतर से मजबूत बनाने में बड़ा सहायक माना जाता है। योग शरीर के अंगों तक बेहतर ऑक्सीजन पहुंचाने, फेफड़ों की क्षमता सुधारने और रक्त संचार को सक्रिय बनाए रखने में मदद करता है।आयुष मंत्रालय भी मानता है कि नियमित योगाभ्यास प्राकृतिक रूप से इम्युनिटी को बेहतर करने का आसान तरीका है। आइए जानें कुछ ऐसे योगासन, जो सर्दी–जुकाम में राहत देने और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।