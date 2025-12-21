Amla For Eyes: स्क्रीन टाइम की वजह से आंखों को ही रही प्रॉब्लब? चश्मे का नंबर बढ़ने से पहले अपनाएं ये देसी सुपरफूड

Amla For Eyes: आज के डिजिटल युग में हर कोई स्क्रीन से घिरा हुआ है। फिर चाहे वह मोबाईल की स्क्रीन की हो, लैपटॉप की डिसप्ले हो या फिर आफिस की डेस्क की रोशनी। हमारी जिंदगी इन स्क्रीन्स के बीच सिमट-सी गई है। नतीजा आंखों में जलन, भारीपन और धुंधलापन होना। मेडिकल भाषा में इसे 'कम्यूटर विजन सिन्ड्रॉम (Computer Vision Syndrome)' कहते हैं। ये प्रॉब्लम्स शुरुआत में तो छोटी लगती है, लेकिन आगे चलकर बड़ी बीमारी का कारण बन सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हम आंखों को एक सुरक्षा कवच (Shield) दे सकते हैं। और यह कोई महंगा चश्मा नहीं, बल्कि 'आंवला' (Indian Gooseberry) है। इस आर्टिकल में हम आपको बताने वाले हैं कि, डिजिटल दुनिया में आंवला आपकी आंखों का बेस्ट फ्रेंड कैसे हैं।