Amla For Eyes: स्क्रीन टाइम की वजह से आंखों को ही रही प्रॉब्लब? चश्मे का नंबर बढ़ने से पहले अपनाएं ये देसी सुपरफूड

Amla Benefits for Eyes (फोटो सोर्स: ChatGpt)
Amla For Eyes: आज के डिजिटल युग में हर कोई स्क्रीन से घिरा हुआ है। फिर चाहे वह मोबाईल की स्क्रीन की हो, लैपटॉप की डिसप्ले हो या फिर आफिस की डेस्क की रोशनी। हमारी जिंदगी इन स्क्रीन्स के बीच सिमट-सी गई है। नतीजा आंखों में जलन, भारीपन और धुंधलापन होना। मेडिकल भाषा में इसे 'कम्यूटर विजन सिन्ड्रॉम (Computer Vision Syndrome)' कहते हैं। ये प्रॉब्लम्स शुरुआत में तो छोटी लगती है, लेकिन आगे चलकर बड़ी बीमारी का कारण बन सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हम आंखों को एक सुरक्षा कवच (Shield) दे सकते हैं। और यह कोई महंगा चश्मा नहीं, बल्कि 'आंवला' (Indian Gooseberry) है। इस आर्टिकल में हम आपको बताने वाले हैं कि, डिजिटल दुनिया में आंवला आपकी आंखों का बेस्ट फ्रेंड कैसे हैं।
जब हम लगातार लंबे समय तक स्क्रीन देखते हैं, तो इससे निकलने वाली ब्लू लाइट आंखों की कोशिकाओं (Cells) में फ्री रेडिकल्स बना देती है। इसका मतलब है कि यह आंखों को अंदर से बूढ़ा कर देती है। ऐसे में आंवला इसके लिए बेस्ट विकल्प है। आंवले में संतरे के मुकाबले 20 गुना ज्यादा विटामिन-C होता है। आंवला एक पावरफूल एंटीऑक्सीडेंट है, जो फ्री रेडिकल्स को खत्म करने में मदद करता है। और साथ ही कम उम्र में मोतियाबिंद और नंबर बढ़ने के खतरे से छुटकारा दिला सकता है।
हम स्क्रीन पर देखते वक्त अक्सर पलकें झपकाना भूल जाते हैं। लगातार स्क्रीन पर फोकस करने से आंखें सूखने (Dry Eyes) लगती हैं और लाल हो जाती हैं। आयुर्वेद के मुताबिक, आंवले का गुण ठंडा (शीतल) होता है। जिससे यह आंखों में बढ़ी हुई गर्मी को कम करता है। इसका रोजाना उपयोग करने से आंखों की नसों का तनाव (Eye Strain) भी कम होता है और आंखों में नेचुरल नमी बनी रहती है।
