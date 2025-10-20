Patrika LogoSwitch to English

Yoga For Healthy Nails: सुंदर और मजबूत नाखूनों के लिए अपना सकते हैं ये 5 असरदार योगासन

Yoga For Healthy Nails: त्वचा और बालों की देखभाल तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन नाखूनों की सेहत पर ध्यान देना अकसर भूल जाते हैं। कमजोर, पीले और जल्दी टूटने वाले नाखून सिर्फ सौंदर्य की दृष्टि से नहीं, बल्कि आपके शरीर की आंतरिक सेहत का संकेत भी होते हैं।

MEGHA ROY

Oct 20, 2025

Best yoga poses for nail growth|फोटो सोर्स – Freepik

Yoga For Healthy Nails: आज के व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन में हम अक्सर अपने शरीर की छोटी-छोटी जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। त्वचा और बालों की देखभाल तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन नाखूनों की सेहत पर ध्यान देना अकसर भूल जाते हैं। कमजोर, पीले और जल्दी टूटने वाले नाखून सिर्फ सौंदर्य की दृष्टि से नहीं, बल्कि आपके शरीर की आंतरिक सेहत का संकेत भी होते हैं।आयुष मंत्रालय ने हाल ही में नाखूनों को हेल्दी बनाए रखने के लिए कुछ योगासन बताए हैं, जिन्हें रोजाना करने से नाखून भी हेल्दी हो सकते हैं।

नाखूनों की खराब होने के कारण

आयुष मंत्रालय के विशेषज्ञों का मानना है कि नाखूनों की खराब स्थिति का एक बड़ा कारण शरीर में रक्त संचार की कमी और पोषण की कमी हो सकता है। जब खून का प्रवाह हाथों की उंगलियों तक अच्छे से नहीं पहुंचता, तो नाखूनों को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते, जिससे वे कमजोर हो जाते हैं। ऐसे में नियमित योग अभ्यास एक सरल लेकिन बेहद असरदार तरीका हो सकता है, जो न सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है, बल्कि नाखूनों को अंदर से पोषण देकर उन्हें सुंदर और मजबूत बनाता है।

भुजंगासन (Cobra Pose)

पेट के बल लेटकर शरीर के ऊपरी हिस्से को उठाने वाला यह आसन न केवल पीठ और कंधों को मजबूत करता है, बल्कि खून में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ाता है। जब फेफड़ों से ज्यादा ऑक्सीजन शरीर में जाती है, तो उसका लाभ नाखूनों, त्वचा और बालों तक भी पहुंचता है। भुजंगासन नियमित करने से नाखूनों का रंग साफ और उनकी बनावट मजबूत होती है।

चतुरंग दंडासन (Four-Limbed Staff Pose)

यह योगासन शरीर की लगभग सभी मुख्य मांसपेशियों को एक्टिव करता है। खासकर जब आप अपने शरीर को हाथों की ताकत से ज़मीन की ओर लाते हैं, तो हथेलियों और उंगलियों में खून का बहाव तेज होता है। इसका सीधा असर नाखूनों पर पड़ता है वे न सिर्फ मजबूत बनते हैं बल्कि जल्दी टूटना भी बंद हो जाते हैं।

मार्जरासन (Cat Pose)

इस आसान से दिखने वाले आसन में शरीर को बिल्ली की तरह आगे-पीछे झुकाया जाता है। इससे रीढ़ की हड्डी के साथ-साथ हाथों और उंगलियों में खून का प्रवाह बेहतर होता है। जब अंगों में रक्त संचार सुधरता है, तो नाखूनों की जड़ों तक भी जरूरी पोषण पहुंचता है। यह आसन नाखूनों को जल्दी टूटने से बचाता है और उनकी ग्रोथ को सपोर्ट करता है।

पदहस्तासन (Hand to Foot Pose)

यह आसन शरीर के निचले और ऊपरी हिस्सों को जोड़ते हुए खिंचाव पैदा करता है। जब आप इस आसन में आगे की ओर झुकते हैं और अपने हाथों से पैरों को छूने की कोशिश करते हैं, तो हाथों और उंगलियों में खून का बहाव तेज होता है। इसका सीधा असर नाखूनों पर पड़ता है वे चमकदार और मजबूत दिखने लगते हैं।

बालासन (Child's Pose)

शिशु मुद्रा के नाम से जाना जाने वाला यह आसन तनाव को दूर करने में मदद करता है। आजकल हार्मोनल असंतुलन और मानसिक तनाव भी नाखूनों की सेहत पर असर डालते हैं। बालासन शरीर को शांत करता है, जिससे नर्वस सिस्टम को आराम मिलता है और ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है। इसका असर धीरे-धीरे नाखूनों की क्वालिटी में नजर आने लगता है।

Hindi News / Lifestyle News / Yoga For Healthy Nails: सुंदर और मजबूत नाखूनों के लिए अपना सकते हैं ये 5 असरदार योगासन

