Yoga For Healthy Nails: सुंदर और मजबूत नाखूनों के लिए अपना सकते हैं ये 5 असरदार योगासन

Yoga For Healthy Nails: आज के व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन में हम अक्सर अपने शरीर की छोटी-छोटी जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। त्वचा और बालों की देखभाल तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन नाखूनों की सेहत पर ध्यान देना अकसर भूल जाते हैं। कमजोर, पीले और जल्दी टूटने वाले नाखून सिर्फ सौंदर्य की दृष्टि से नहीं, बल्कि आपके शरीर की आंतरिक सेहत का संकेत भी होते हैं।आयुष मंत्रालय ने हाल ही में नाखूनों को हेल्दी बनाए रखने के लिए कुछ योगासन बताए हैं, जिन्हें रोजाना करने से नाखून भी हेल्दी हो सकते हैं।