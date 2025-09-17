Patrika LogoSwitch to English

लाइफस्टाइल

Yoga For Hair Growth: नियमित रूप से करें ये 3 योगासन, बिना केमिकल प्रोडक्ट्स के बाल हो सकते हैं घने

Yoga for Hair Growth: अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल नेचुरली लंबे, घने और मजबूत बनें, तो रोज़ाना योगाभ्यास आपकी इसमें मदद कर सकता है। यह कुछ आसान योगासन हैं जो आपके बालों को फायदा पहुंचा सकते हैं।

भारत

MEGHA ROY

Sep 17, 2025

Yoga tips, yoga for hair care, yoga asanas for black hair, yoga for strong hair,
Yoga for hair fall prevention|फोटो सोर्स – Freepik

Yoga for Hair Growth: अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खराब खान-पान और पॉल्यूशन जैसी समस्याओं के कारण बालों का स्वास्थ्य खराब होने लगता है, जिससे बाल रूखे, बेजान और जल्दी सफेद होने लगते हैं।जिसका सीधा असर हमारी खूबसूरती पर पड़ता है। ऐसे में अगर आप केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो बालों की सेहत और भी खराब हो सकती है।लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल नेचुरली लंबे, घने और मजबूत बनें, तो रोजाना योगाभ्यास आपकी इसमें मदद कर सकता है। यह कुछ आसान योगासन हैं जो आपके बालों को फायदा पहुंचा सकते हैं।

मत्स्यासन (Fish Pose)

मत्स्यासन को बालों की ग्रोथ के लिए बहुत असरदार माना जाता है। रोजाना लगभग 8–10 मिनट तक इसका अभ्यास करने से स्कैल्प तक ऑक्सीजन और रक्त प्रवाह सही ढंग से पहुंचता है।

कैसे करें

  • सबसे पहले पद्मासन में बैठ जाएं।
  • अब धीरे-धीरे पीछे झुकते हुए पीठ के बल लेटें।
  • कोहनियों को जमीन पर टिकाएं और सिर को हल्का सा पीछे की ओर उठाएं।
  • गहरी सांस लेते और छोड़ते हुए इस स्थिति में कुछ देर रहें।
  • फिर धीरे-धीरे वापस शुरुआती अवस्था में आ जाएं।

शीर्षासन (Headstand)

इसे "योग का राजा" भी कहा जाता है। शीर्षासन करने से सिर तक रक्त प्रवाह बढ़ता है, जिससे बालों की जड़ें मज़बूत होती हैं और हेयर फॉल कम होता है। नियमित अभ्यास से बालों की ग्रोथ भी तेज़ होती है।

कैसे करें

  • सबसे पहले जमीन पर घुटनों के बल बैठकर उंगलियों को आपस में फंसा लें।
  • हाथों से सिर को सहारा देते हुए सिर को ज़मीन पर रखें।
  • अब धीरे-धीरे पैरों को ऊपर उठाते हुए पूरे शरीर को सीधा कर लें।
  • कुछ देर इसी अवस्था में रुकें और फिर सावधानी से वापस आ जाएं।

उष्ट्रासन (Camel Pose)

कम उम्र में सफेद बालों की समस्या को कम करने और बालों को काला बनाए रखने में उष्ट्रासन फायदेमंद है। यह आसन स्कैल्प तक पर्याप्त पोषण पहुंचाकर बालों की मजबूती बढ़ाता है।

कैसे करें

  • घुटनों के बल बैठकर दोनों पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखें।
  • अब दोनों हाथों को पीछे ले जाकर एड़ियों को पकड़ें।
  • छाती और पेट को आगे की ओर निकालें और सिर को पीछे की ओर झुकाएं।
  • कुछ देर इस स्थिति में रहने के बाद धीरे-धीरे सामान्य अवस्था में लौट आएं।

