Yoga For Gut Health: आंतों को स्वस्थ रखने के लिए जानिए किन योगासनों का अभ्यास हो सकता है फायदेमंद

Yoga For Gut Health: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे ज्यादा असर हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है। असमय खाना, जंक फूड, तनाव और शारीरिक गतिविधियों की कमी आंतों को कमजोर बना देती है। नतीजा कब्ज, एसिडिटी, पेट फूलना और थकान जैसी दिक्कतें। अगर आप रोज कुछ आसान योगासन करें, तो आंतें मजबूत होती हैं और गट हेल्थ (Gut Health) बेहतर रहती है।
गट को शरीर का दूसरा दिमाग कहा जाता है। यहां से ही शरीर को पोषण मिलता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता मज़बूत होती है। अगर आंतें अस्वस्थ हों तो न सिर्फ पाचन गड़बड़ होता है बल्कि इम्यूनिटी भी प्रभावित होती है।
यह आसन पेट की गैस और कब्ज को दूर करने में मदद करता है। इससे आंतों पर हल्का दबाव पड़ता है और डाइजेशन तेज़ी से सुधरता है।
शरीर में ट्विस्ट देने वाला यह आसन पाचन अंगों की मालिश करता है। नियमित अभ्यास से पेट फूलना और भारीपन कम होता है।
रीढ़ और पेट की मांसपेशियों को लचीला बनाते हुए यह आसन आंतों तक रक्त संचार बढ़ाता है। इससे पेट हल्का महसूस होता है और डाइजेशन बेहतर होता है।
पीठ के बल लेटकर किया जाने वाला यह आसन पेट के निचले हिस्से में स्ट्रेच देता है। यह लिवर और आंतों के कार्य को सक्रिय करता है।
योग का यह आसन शरीर और मन को रिलैक्स करता है। तनाव कम होने से आंतों की कार्यक्षमता भी सुधरती है, जिससे डाइजेशन स्मूथ रहता है।