Glycerine in Winter: ठंड में भी रहेगी स्किन सॉफ्ट और ग्लोइंग, बस अपनाएं ग्लिसरीन का यह घरेलू नुस्खा

How to use glycerine on face|फोटो सोर्स – Gemini@Ai
Glycerine in Winter: सर्दियों में ठंडी हवा और कम नमी की वजह से त्वचा रूखी और बेजान होने लगती है। ऐसे में ग्लिसरीन जैसा आसान और भरोसेमंद घरेलू नुस्खा स्किन को अंदर से नमी देने में मदद करता है। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह त्वचा को सॉफ्ट, स्मूद और नैचुरली ग्लोइंग बनाए रखने में कारगर साबित हो सकता है। आइए जानते हैं त्वचा पर इसके फायदे क्या हैं और किस तरह सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए।
सर्दियों में प्यास कम लगने के कारण लोग पानी पीना कम कर देते हैं, जिसका सीधा असर त्वचा पर पड़ता है। शरीर में पानी की कमी से स्किन डल और रूखी दिखने लगती है। गुलाब जल त्वचा की नमी को लॉक करने में मदद करता है, वहीं ग्लिसरीन एक बेहतरीन मॉइस्चराइज़र की तरह काम करता है। दोनों को साथ इस्तेमाल करने से त्वचा लंबे समय तक हाइड्रेटेड बनी रहती है।
रोजाना रात में गुलाब जल और ग्लिसरीन लगाने से स्किन रिलैक्स होती है और सुबह चेहरा फ्रेश नजर आता है। यह मिश्रण त्वचा को सॉफ्ट बनाता है और उसमें नेचुरल चमक लाने में मदद करता है। कुछ दिनों के नियमित इस्तेमाल से ही फर्क साफ दिखने लगता है।
गुलाब जल में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण स्किन इंफेक्शन, पिंपल्स और मुंहासों को कम करने में सहायक होते हैं। वहीं ग्लिसरीन त्वचा की खराब और डैमेज कोशिकाओं को रिपेयर करता है। यह फटी और खुरदरी स्किन को ठीक करने में भी मददगार है।
ग्लिसरीन त्वचा केपोर्स में जमी गंदगी को साफ करने में मदद करता है, जिससे स्किन साफ और हेल्दी नजर आती है। गुलाब जल स्किन को ठंडक देता है और रैशेज या जलन जैसी समस्याओं को कम करता है।
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
