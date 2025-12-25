25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Glycerine in Winter: ठंड में भी रहेगी स्किन सॉफ्ट और ग्लोइंग, बस अपनाएं ग्लिसरीन का यह घरेलू नुस्खा

Glycerine in Winter: सर्दियों का मौसम आते ही स्किन की सबसे बड़ी परेशानी होती है ड्राइनेस। ठंडी हवा और कम नमी के कारण त्वचा रूखी, बेजान और खिंची-खिंची सी लगने लगती है। ऐसे में अगर आप भी नेचुरल तरीके से स्किन को मुलायम और चमकदार बनाए रखना चाहती हैं, तो ग्लिसरीन का यह घरेलू नुस्खा आपके बेहद काम आ सकता है।

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 25, 2025

How to use glycerine on face|फोटो सोर्स – Gemini@Ai

Glycerine in Winter: सर्दियों में ठंडी हवा और कम नमी की वजह से त्वचा रूखी और बेजान होने लगती है। ऐसे में ग्लिसरीन जैसा आसान और भरोसेमंद घरेलू नुस्खा स्किन को अंदर से नमी देने में मदद करता है। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह त्वचा को सॉफ्ट, स्मूद और नैचुरली ग्लोइंग बनाए रखने में कारगर साबित हो सकता है। आइए जानते हैं त्वचा पर इसके फायदे क्या हैं और किस तरह सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए।

स्किन को रखे अंदर से हाइड्रेट

सर्दियों में प्यास कम लगने के कारण लोग पानी पीना कम कर देते हैं, जिसका सीधा असर त्वचा पर पड़ता है। शरीर में पानी की कमी से स्किन डल और रूखी दिखने लगती है। गुलाब जल त्वचा की नमी को लॉक करने में मदद करता है, वहीं ग्लिसरीन एक बेहतरीन मॉइस्चराइज़र की तरह काम करता है। दोनों को साथ इस्तेमाल करने से त्वचा लंबे समय तक हाइड्रेटेड बनी रहती है।

चेहरे पर लाए नेचुरल फ्रेशनेस

रोजाना रात में गुलाब जल और ग्लिसरीन लगाने से स्किन रिलैक्स होती है और सुबह चेहरा फ्रेश नजर आता है। यह मिश्रण त्वचा को सॉफ्ट बनाता है और उसमें नेचुरल चमक लाने में मदद करता है। कुछ दिनों के नियमित इस्तेमाल से ही फर्क साफ दिखने लगता है।

पिंपल्स और मुंहासों से दिलाए राहत

गुलाब जल में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण स्किन इंफेक्शन, पिंपल्स और मुंहासों को कम करने में सहायक होते हैं। वहीं ग्लिसरीन त्वचा की खराब और डैमेज कोशिकाओं को रिपेयर करता है। यह फटी और खुरदरी स्किन को ठीक करने में भी मददगार है।

स्किन को करे डीप क्लीन

ग्लिसरीन त्वचा केपोर्स में जमी गंदगी को साफ करने में मदद करता है, जिससे स्किन साफ और हेल्दी नजर आती है। गुलाब जल स्किन को ठंडक देता है और रैशेज या जलन जैसी समस्याओं को कम करता है।

Winter Skincare Tips: ऐसे करें इस्तेमाल

  • एक साफ बोतल में गुलाब जल और ग्लिसरीन को बराबर मात्रा में मिलाकर रख लें।
  • रोज रात को सोने से पहले इस मिश्रण को चेहरे और गर्दन पर लगाएं।
  • हल्के हाथों से 1–2 मिनट तक मसाज करें।
  • सुबह उठकर सादे पानी से चेहरा धो लें।
  • ध्यान रखें, पहली बार इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट जरूर करें।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Winter Skin Care Essentials: सर्दियों में रात को चेहरे पर लगाने वाली 5 चीजें, स्किन को रख सकती हैं सॉफ्ट और ग्लोइंग
Night Skin care routine, winter night care routine,winter skincare tips,

Updated on:

25 Dec 2025 04:06 pm

Published on:

25 Dec 2025 04:05 pm

Hindi News / Lifestyle News / Glycerine in Winter: ठंड में भी रहेगी स्किन सॉफ्ट और ग्लोइंग, बस अपनाएं ग्लिसरीन का यह घरेलू नुस्खा

