Glycerine in Winter: ठंड में भी रहेगी स्किन सॉफ्ट और ग्लोइंग, बस अपनाएं ग्लिसरीन का यह घरेलू नुस्खा

Glycerine in Winter: सर्दियों में ठंडी हवा और कम नमी की वजह से त्वचा रूखी और बेजान होने लगती है। ऐसे में ग्लिसरीन जैसा आसान और भरोसेमंद घरेलू नुस्खा स्किन को अंदर से नमी देने में मदद करता है। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह त्वचा को सॉफ्ट, स्मूद और नैचुरली ग्लोइंग बनाए रखने में कारगर साबित हो सकता है। आइए जानते हैं त्वचा पर इसके फायदे क्या हैं और किस तरह सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए।