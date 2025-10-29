Winter Skin Care Essentials: सर्दियों में रात को चेहरे पर लगाने वाली 5 चीजें, स्किन को रख सकती हैं सॉफ्ट और ग्लोइंग

Winter Skin Care Essentials: सर्दियों में जैसे ही तापमान गिरता है, हमारी त्वचा सूखी और बेजान महसूस होने लगती है। ऐसे में सर्दी के मौसम में अपनी त्वचा का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी हो जाता है, ताकि स्किन न ड्राई हो और न ही फीकी पड़े। इसलिए अपनी नाइट स्किनकेयर रूटीन में कुछ खास चीजें शामिल करके आप अपनी त्वचा को पोषित और चमकदार बना सकते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि सर्दियों में रात को चेहरे पर कौन-सी 5 चीजें लगानी चाहिए, जो आपकी स्किन को सॉफ्ट, हाइड्रेटेड और ग्लोइंग बनाए रखें।