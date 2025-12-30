अहमदाबाद में फ्लावर शो, क्यूआर कोड से ऑनलाइन मिलेगी टिकट

अहमदाबाद शहर के साबरमती रिवरफ्रंट पर हर वर्ष की तरह आगामी वर्ष 2026 में भी फ्लावर शो का आयोजन हो रहा है। नए साल में एक जनवरी (गुरुवार) से शुरू होने वाले इस फ्लावर शो में लगभग 500 से अधिक फूलों की किस्में हैं। सरदार वल्लभभाई पटेल का स्कल्पचर समेत कई स्कल्पचर तैयार कर लिए गए हैं। फ्लावर शो की तैयारियों के बीच आसपास का रिवरफ्रंट फूलों की सुगंध से अभी से ही महक उठा है। शो में प्रवेश के लिए ऑनलाइन टिकट की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।अहमदाबाद महानगरपालिका (मनपा) की ओर से आयोजित फ्लावर शो की इस बार की थीम ‘भारत – एक गाथा’ रखी गई है, जिसमें देश की सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक विरासत और आधुनिक विकास को फूलों और कलात्मक स्कल्पचर के माध्यम से दर्शाया जाएगा। इस शो में 170 से अधिक थीम आधारित स्कल्पचर तैयार किए गए हैं, जो भारत की विविधता को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत करेंगे।