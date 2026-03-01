अहमदाबाद की स्कूलों को धमकी भरे-ईमेल भेजने के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एक गिरफ्तार

ज्ञात हो कि 16 फरवरी को अहमदाबाद शहर के 21 और वडोदरा शहर के 14 से ज्यादा स्कूलों को सुबह के समय धमकी भरे ई-मेल मिले थे। इसमें दोपहर 1.11 बजे बम विस्फोट होने की बात कही गई थी। हर बार की तरह ही सभी स्कूलों में बम निरोधक दस्ते की मदद से जांच की गई थी, लेकिन कहीं कुछ भी शंकास्पद वस्तु नहीं मिली थी। ई-मेल में गुजरात को खालिस्तान बनाने का उल्लेख किया गया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी निशाने पर होने की बात लिखी गई थी।