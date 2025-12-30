सुरेंद्रनगर : कार पलटकर गड्डे में गिरी, दो युवकों की मौत, दो कांस्टेबल गंभीर

जानकारी के अनुसार, सोमवार देर रात सुरेंद्रनगर जिले के मालवण की ओर से ध्रांगध्रा आ रही कार के आगे मवेशी आने से कार चालक ने अचानक स्टीयरिंग से नियंत्रण खो दिया। सड़क किनारे पलटकर कार गड्ढे में गिर गई। हादसे में कार में सवार चारों युवकों को गंभीर चोटें आईं। हाइवे से गुजरते अन्य वाहन चालक और स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए पहुुंचे। सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को इलाज के लिए निकटवर्ती अस्पताल ले जाया गया।

गंभीर चोटों के कारण कृपालसिंह झाला और बोनिल देसाई को इलाज के दौरान चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल धर्मेंद्रसिंह झाला और बलवंतसिंह का इलाज जारी है। मृत युवकों के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया।