30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

सुरेंद्रनगर : कार पलटकर गड्डे में गिरी, दो युवकों की मौत, दो कांस्टेबल गंभीर

ध्रांगध्रा-मालवण हाइवे पर हरिपर गांव के पास सड़क पर मवेशी आने से हादसा राजकोट. सुरेंद्रनगर जिले में ध्रांगध्रा-मालवण हाइवे पर हरिपर गांव के पास सोमवार देर रात कार पलटकर गड्ढे में गिरने से दो युवकों की मौत हो गई। वहीं दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल दोनों युवक पुलिस कांस्टेबल हैं। [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Dec 30, 2025

ध्रांगध्रा-मालवण हाइवे पर हरिपर गांव के पास सड़क पर मवेशी आने से हादसा

राजकोट. सुरेंद्रनगर जिले में ध्रांगध्रा-मालवण हाइवे पर हरिपर गांव के पास सोमवार देर रात कार पलटकर गड्ढे में गिरने से दो युवकों की मौत हो गई। वहीं दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल दोनों युवक पुलिस कांस्टेबल हैं।

जानकारी के अनुसार, सोमवार देर रात सुरेंद्रनगर जिले के मालवण की ओर से ध्रांगध्रा आ रही कार के आगे मवेशी आने से कार चालक ने अचानक स्टीयरिंग से नियंत्रण खो दिया। सड़क किनारे पलटकर कार गड्ढे में गिर गई। हादसे में कार में सवार चारों युवकों को गंभीर चोटें आईं। हाइवे से गुजरते अन्य वाहन चालक और स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए पहुुंचे। सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को इलाज के लिए निकटवर्ती अस्पताल ले जाया गया।
गंभीर चोटों के कारण कृपालसिंह झाला और बोनिल देसाई को इलाज के दौरान चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल धर्मेंद्रसिंह झाला और बलवंतसिंह का इलाज जारी है। मृत युवकों के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया।

होटल में खाना खाकर लौट रहे थे मित्र

ध्रांगध्रा तहसील पुलिस के अनुसार, सोमवार देर रात करीब एक बजे चार मित्र धर्मड गांव के पास होटल में खाना खाकर ध्रांगध्रा लौट रहे थे। हादसे में घायल दोनोंं युवक हेड कांस्टेबल हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

30 Dec 2025 10:54 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / सुरेंद्रनगर : कार पलटकर गड्डे में गिरी, दो युवकों की मौत, दो कांस्टेबल गंभीर

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

अहमदाबाद में फ्लावर शो, क्यूआर कोड से ऑनलाइन मिलेगी टिकट

Flower Show ahmedabad
अहमदाबाद

कच्छ के जल क्रांतिकारी दामजी एन्करवाला पर डाक टिकट जारी

अहमदाबाद

देश में पहली बार अहमदाबाद के सरकारी अस्पताल में 2025 में 500 किडनी ट्रांसप्लांट

अहमदाबाद

Gujarat: फॉरेंसिक क्षमता निर्माण को उ.प्र.के तीन विश्वविद्यालयों ने एनएफएसयू साथ किया समझौता

NFSU
अहमदाबाद

सिविल अस्पताल में मानवता की महक: ब्रेनडेड मरीजों में से 50 फीसदी के अंगदान, बची 700 से अधिक जान

civil hospital ahmedabad organ donation
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.