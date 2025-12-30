30 दिसंबर 2025,

जैसलमेर

विख्यात सम के धोरों पर मनेगा नववर्ष-2026 के स्वागत का जश्न…सभी तैयारियां पूरी

नववर्ष 2026 के स्वागत के लिए जैसलमेर पूरी तरह सज-धज कर तैयार है। विशेषकर जिला मुख्यालय से 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विश्वविख्यात सम सैंड ड्यून्स में नए साल की पूर्व संध्या पर सैलानियों का सैलाब उमडऩे वाला है।

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Dec 30, 2025

नववर्ष 2026 के स्वागत के लिए जैसलमेर पूरी तरह सज-धज कर तैयार है। विशेषकर जिला मुख्यालय से 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विश्वविख्यात सम सैंड ड्यून्स में नए साल की पूर्व संध्या पर सैलानियों का सैलाब उमडऩे वाला है। स्वर्णनगरी में करीब 70 हजार पर्यटक नव वर्ष का जश्न मनाएंगे। सम क्षेत्र में लगभग सभी डेजर्ट कैंप, रिसोर्ट और जैसलमेर-सम मार्ग के होटल पूरी तरह हाउसफुल हो चुके हैं, कुछ ऐसा ही हाल शहर के होटल भी अंतिम चरण की बुकिंग में हैं। पर्यटन कारोबारियों के अनुसार इस बार नववर्ष पर पर्यटकों की संख्या पिछले वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ सकती है। देश के विभिन्न राज्यों के साथ-साथ राजस्थान के कई शहरों से लोग नए साल का जश्न मनाने जैसलमेर पहुंच रहे हैं। कई पर्यटक तो 2 दिन पहले ही स्वर्णनगरी में डेरा डाल चुके हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर भी यात्रियों की भारी आवाजाही देखी जा रही है। कुल मिलाकर, नववर्ष 2026 के स्वागत के लिए सम के धोरों में उत्सव का माहौल है। रेगिस्तान की रेत, लोक संस्कृति की रंगीन छटा और सर्द रातों का रोमांच—इन सबके बीच जैसलमेर एक बार फिर देश का प्रमुख न्यू इयर डेस्टिनेशन बनने जा रहा है।

सम में इसलिए है दम

  • सम सैंड ड्यून्स में 31 दिसंबर की रात को प्रत्येक रिसोर्ट में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां, कालबेलिया नृत्य, म्यूजिकल नाइट, डीजे पार्टी और पारंपरिक राजस्थानी व्यंजनों के साथ देश-दुनिया के अन्य जायके सैलानियों के लिए हाजिर किए जाएंगे।
  • रेगिस्तान में ढलते सूरज और ठंडी रात में अलाव के बीच नए साल का स्वागत सैलानियों के लिए खास अनुभव रहने वाला है।
  • सम सेंड ड्यून्स के लिए गत वर्ष बन कर तैयार हुई चार लाइन सडक़ ने सैलानियों की राह को और सुगम कर दिया है। डिवाइडर युक्त इस सडक़ के बनने से रास्ते में होने वाले हादसों का भय बहुत कम हो गया है।
  • सम जाने वाले मार्ग में ही प्रशासन एक स्थान पर पैरासेलिंग, पैरामोटरिंग जैसी रोमांचकारी गतिविधियों का ठिकाना बना दिया है। धोरों पर केमल सफारी व जीप सफारी के साथ क्वॉड बाइक संचालन का रोमांच भी पर्यटकों को खूब भाता है।
  • सम क्षेत्र में करीब 200 रिसोट्र्स और कैम्पस हैं, जहां सैलानियों को एक ठिकाने पर खान-पान से लेकर लोकगीत-संगीत व नृत्य देखने के साथ डीजे म्यूजिक पर खुद थिरकने का मौका मिल जाता है।रिसोट्र्स में किराया आसमान परसम में नए साल का स्वागत के जश्न व रात बिताने की सुविधा मुहैया करवाने वाले रिसोट्र्स में किराये आसमान छू रहे हैं। पहले से बुकिंग करवाने वालों को यहां दो जनों के लिए 7500 से 12000 तक में यह सुविधा मिल गई है वहीं ऐनवक्त पर आने वालों के लिए किराया 30 से 40 हजार तक है। 2500 से 3000 रुपए प्रति व्यक्ति तक तो केवल केमल व जीप सफारी व रात्रि भोज के लगेंगे।

Published on:

30 Dec 2025 11:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / विख्यात सम के धोरों पर मनेगा नववर्ष-2026 के स्वागत का जश्न…सभी तैयारियां पूरी

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

