विख्यात सम के धोरों पर मनेगा नववर्ष-2026 के स्वागत का जश्न…सभी तैयारियां पूरी

नववर्ष 2026 के स्वागत के लिए जैसलमेर पूरी तरह सज-धज कर तैयार है। विशेषकर जिला मुख्यालय से 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विश्वविख्यात सम सैंड ड्यून्स में नए साल की पूर्व संध्या पर सैलानियों का सैलाब उमडऩे वाला है। स्वर्णनगरी में करीब 70 हजार पर्यटक नव वर्ष का जश्न मनाएंगे। सम क्षेत्र में लगभग सभी डेजर्ट कैंप, रिसोर्ट और जैसलमेर-सम मार्ग के होटल पूरी तरह हाउसफुल हो चुके हैं, कुछ ऐसा ही हाल शहर के होटल भी अंतिम चरण की बुकिंग में हैं। पर्यटन कारोबारियों के अनुसार इस बार नववर्ष पर पर्यटकों की संख्या पिछले वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ सकती है। देश के विभिन्न राज्यों के साथ-साथ राजस्थान के कई शहरों से लोग नए साल का जश्न मनाने जैसलमेर पहुंच रहे हैं। कई पर्यटक तो 2 दिन पहले ही स्वर्णनगरी में डेरा डाल चुके हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर भी यात्रियों की भारी आवाजाही देखी जा रही है। कुल मिलाकर, नववर्ष 2026 के स्वागत के लिए सम के धोरों में उत्सव का माहौल है। रेगिस्तान की रेत, लोक संस्कृति की रंगीन छटा और सर्द रातों का रोमांच—इन सबके बीच जैसलमेर एक बार फिर देश का प्रमुख न्यू इयर डेस्टिनेशन बनने जा रहा है।