रामदेवरा में श्रमिक संघ अधिवेशन, निजीकरण विरोधी हुंकार बुलंद

अखिल भारतीय राष्ट्रीय सचिव रामकरण रियाड, महासंघ उपाध्यक्ष रमाकांत गौड़, पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र सांखला, स्वागत अध्यक्ष कृष्ण कुमार तायल और जबर सिंह पवार ने संगठन की एकजुटता पर बल दिया। राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य करण सिंह राजपुरोहित, संजय टाक, मोती लाल शर्मा और अरुण कुमार मंचासीन रहे। अंतिम सत्र में आगामी तीन वर्षों के लिए नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से निर्वाचन हुआ। संरक्षक के रूप में सोहन सिंह जेतमाल और जबर सिंह पवार चयनित हुए। अध्यक्ष पद पर करण सिंह राजपुरोहित, महामंत्री विनोद सोनी, कोषाध्यक्ष जीवन लाल देवासी, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र सीकर और संगठन मंत्री शिवदत्त गौड़ निर्वाचित घोषित किए गए। उपाध्यक्ष, मंत्री और कार्यसमिति सदस्यों सहित कुल 65 पदाधिकारियों को दायित्व सौंपे गए। नवनियुक्त अध्यक्ष करण सिंह राजपुरोहित ने आभार व्यक्त करते हुए कर्मचारियों के अधिकारों की लड़ाई को और प्रभावी बनाने का संकल्प दोहराया।