जैसलमेर-भाभर रेल लाइन के लिए ड्रोन और डीजीपीएस टोपोग्राफिकल सर्वे शुरू

सीमावर्ती जैसलमेर से गुजरात के भाभर तक प्रस्तावित नई रेल लाइन परियोजना के काम में तेजी आने के संकेत हैं। उत्तर-पश्चिम रेलवे की ओर से करीब 380 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है, जिसके तहत ड्रोन और डीजीपीएस के जरिए टोपोग्राफिकल सर्वे शुरू कर दिया गया है। जोधपुर मंडल के उप मुख्य अभियंता (निर्माण) की ओर से जैसलमेर सहित संबंधित जिलों के कलक्टर को जारी पत्र के अनुसार, जैसलमेर से वाया बाड़मेर होते हुए गुजरात के भाभर तक बनने वाली इस नई लाइन के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है।