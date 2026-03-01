आज का सवाल - शहर में जगह-जगह आवारा श्वानों की समस्या को लेकर आप क्या सोचते हैं?
जैसलमेर में पिछले लम्बे समय से आवारा श्वानों की बढ़ती संख्या आमजन सहित सैलानियों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। ये श्वान आए दिन लोगों को काट कर उन्हें घायल कर देते हैं। इससे शहर की छवि पर भी आंच आती है।
शहर के भीतरी भागों में आवारा श्वानों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये श्वान आवाजाही करने वाले लोगों के लिए खतरा बन गए हैं। कई बार नगरपरिषद से गुहार लगाने के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। जिम्मेदारों को उचित कार्रवाई कर लोगों को राहत दिलानी चाहिए।
