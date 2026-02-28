देशी-विदेशी सैलानियों में जैसलमेर की होली को लेकर बढ़ा आकर्षण

विदेशी सैलानियों में जैसलमेर की होली को लेकर विशेष प्रेम देखा जा रहा है। यूरोप और अन्य देशों से आने वाले पर्यटक इसको भारतीय संस्कृति के जीवंत उत्सव के रूप में अनुभव करना चाहते हैं। रंगों में डूबकर स्थानीय लोगों के साथ नृत्य करना, चंग और ढोल की थाप पर झूमना और रेगिस्तान की पृष्ठभूमि में उत्सव मनाना उनके लिए अनूठा अनुभव बन जाता है। कई विदेशी पर्यटक पारंपरिक राजस्थानी साफा और परिधान पहनकर रंगोत्सव में शामिल होते हैं। पटवों की हवेली और गड़ीसर झील पर भी होली के अवसर पर पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। कई होटलों में होली पर विशेष आयोजन की तैयारी की जा रही हैं, जहां लोक कलाकार रंगों के बीच पारंपरिक प्रस्तुतियां देंगे।

होली आकर्षण के प्रमुख कारण