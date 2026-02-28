रामदेवरा पहुंचे एमएस बिट्टा, राष्ट्र नीति पर दिया संदेश

राष्ट्रहित सर्वोच्च होना चाहिए और इसी विचारधारा के लोगों को सार्वजनिक जीवन में अवसर मिलना चाहिए। वर्तमान राजनीति में स्वार्थ बढ़ने पर चिंता जताई। देश की सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है और सीमाएं मजबूत हैं। पुलवामा हमले के बाद की गई कार्रवाई का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश ने दुश्मन को कड़ा जवाब दिया। हाल में जैसलमेर में राष्ट्रपति और सेना प्रमुख की उपस्थिति को भी सैन्य शक्ति के प्रदर्शन का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि बचपन से कांग्रेस विचारधारा से जुड़े रहने के बावजूद राष्ट्र के प्रति समर्पण सर्वोपरि रहा है।