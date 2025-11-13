Body Lotion Guide: ड्राय स्किन है तो ना लें ऐसा लोशन, बॉडी लोशन खरीदते समय जरूर चेक कर लें ये बातें

Skin type lotion guide|फोटो सोर्स –Freepik
Winter Skincare Tips: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही सबसे बड़ी परेशानी होती है रूखी, बेजान और खुजली वाली स्किन। ऐसे में बॉडी लोशन हमारी स्किन का सबसे अच्छा साथी बन जाता है। लेकिन अक्सर हम सभी बिना सोचे-समझे कोई भी लोशन इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे फायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान भी हो सकता है। हर स्किन टाइप की जरूरत अलग होती है, इसलिए सही लोशन चुनना बहुत जरूरी है। आइए जानें, अपनी स्किन टाइप के अनुसार कौन सा बॉडी लोशन आपके लिए बेहतर रहेगा।
अगर आपकी स्किन बार-बार सूखी महसूस होती है या नहाने के बाद खिंचाव सा लगता है, तो आपकी स्किन ड्राई है। ऐसी स्किन के लिए लोशन में शीया बटर, कोको बटर, बादाम तेल या ग्लिसरीन जैसे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। ये तत्व स्किन की नमी को लॉक करते हैं और लंबे समय तक सॉफ्टनेस बनाए रखते हैं। नहाने के तुरंत बाद हल्के गीले शरीर पर लोशन लगाना सबसे असरदार तरीका है।
ऑयली स्किन वालों को भारी और चिपचिपे लोशन से दूरी रखनी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए जेल-बेस्ड या वाटर-बेस्ड बॉडी लोशन बेस्ट रहते हैं। एलोवेरा, ग्रीन टी या हायल्यूरोनिक एसिड वाले लोशन स्किन को हाइड्रेट तो करते हैं, लेकिन ऑयल नहीं बढ़ाते। गर्मियों में भी ये लोशन त्वचा को फ्रेश लुक देते हैं।
नॉर्मल स्किन वालों के लिए सबसे आसान विकल्प होता है मीडियम हाइड्रेशन वाला लोशन। इसमें हल्का तेल, विटामिन E या मिल्क प्रोटीन जैसे इंग्रेडिएंट्स हों तो स्किन हेल्दी और ग्लोइंग बनी रहती है। नहाने के बाद दिन में एक बार लोशन लगाना पर्याप्त होता है।
अगर आपकी स्किन जल्दी लाल हो जाती है या खुजली होती है, तो आपको सेंसिटिव स्किन की जरूरतों के हिसाब से लोशन चुनना चाहिए। ऐसे लोशन देखें जिनमें फ्रेगरेंस या अल्कोहल न हो। एलोवेरा, ओटमील या कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट वाले लोशन स्किन को शांत करते हैं और जलन कम करते हैं।
