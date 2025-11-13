Body Lotion Guide: ड्राय स्किन है तो ना लें ऐसा लोशन, बॉडी लोशन खरीदते समय जरूर चेक कर लें ये बातें

Winter Skincare Tips: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही सबसे बड़ी परेशानी होती है रूखी, बेजान और खुजली वाली स्किन। ऐसे में बॉडी लोशन हमारी स्किन का सबसे अच्छा साथी बन जाता है। लेकिन अक्सर हम सभी बिना सोचे-समझे कोई भी लोशन इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे फायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान भी हो सकता है। हर स्किन टाइप की जरूरत अलग होती है, इसलिए सही लोशन चुनना बहुत जरूरी है। आइए जानें, अपनी स्किन टाइप के अनुसार कौन सा बॉडी लोशन आपके लिए बेहतर रहेगा।