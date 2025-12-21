New Beauty Trends: क्या है स्किन फास्टिंग और क्यों चर्चा में है ये वायरल ब्यूटी ट्रेंड

New Beauty Trends: आज के समय में जब स्किनकेयर रूटीन में ढेरों प्रोडक्ट्स शामिल हो चुके हैं, तब एक नया ट्रेंड तेजी से चर्चा में है स्किन फास्टिंग। यह ट्रेंड कहता है कि कभी-कभी स्किन को भी ब्रेक की जरूरत होती है। बिना भारी रूटीन, बिना लेयरिंग और बिना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स के, स्किन को खुद को बैलेंस करने का मौका देना ही स्किन फास्टिंग का कॉन्सेप्ट है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस ब्यूटी ट्रेंड को लोग स्किन डिटॉक्स की तरह देख रहे हैं, लेकिन सवाल यही है,क्या स्किन फास्टिंग सच में असरदार है या सिर्फ एक ट्रेंड?