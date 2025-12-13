13 दिसंबर 2025,

शनिवार

ब्यूटी टिप्स

Hair Growth Oil: बालों को घना और मजबूत बनाना है? नारियल तेल और मेथी का कमाल जानिए

Coconut Oil With Methi Seeds: आजकल बालों का झड़ना, कम उम्र में सफेद होना और डैंड्रफ जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। ऐसे में अगर आप केमिकल प्रोडक्ट्स से दूर रहकर कोई घरेलू और असरदार उपाय ढूंढ रहे हैं, तो नारियल तेल और मेथी दाना आपके बहुत काम आ सकते हैं।

2 min read
image

MEGHA ROY

Dec 13, 2025

फोटो सोर्स -Grok@ai

Hair Growth Oil: नारियल तेल और मेथी के दानों का कॉम्बिनेशन सदियों से बालों की देखभाल में इस्तेमाल किया जाता रहा है। नारियल तेल जहां बालों को गहराई से पोषण देता है, वहीं मेथी के बीज स्कैल्प को मजबूती देने और बालों की जड़ों को एक्टिव रखने में मदद करते हैं। हेयर फॉल, पतले बाल और कमजोर जड़ों से परेशान लोगों के लिए यह देसी नुस्खा बालों को घना, मजबूत और हेल्दी बनाने में सहायक हो सकता है।

Coconut Oil With Methi Seeds: बालों के लिए नारियल तेल और मेथी के फायदे

बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है

नारियल तेल बालों को गहराई से पोषण देता है, वहीं मेथी दाना कमजोर जड़ों को मजबूती देता है। सप्ताह में 2 बार इस तेल से मालिश करने से बाल टूटना कम होते हैं और बाल हेल्दी दिखने लगते हैं।

बालों का प्राकृतिक रंग बनाए रखने में मददगार

कम उम्र में बालों का सफेद होना आज एक बड़ी समस्या बन चुका है। नारियल तेल और मेथी से बना तेल स्कैल्प को पोषण देता है, जिससे बालों की रंगत लंबे समय तक बनी रहती है।

हेयर फॉल कम करने में असरदार

मेथी में मौजूद प्रोटीन और पोषक तत्व बालों को झड़ने से बचाते हैं। जब इसे नारियल तेल के साथ इस्तेमाल किया जाता है, तो यह बालों को घना और मजबूत बनाने में मदद करता है। जड़ों में हल्की मसाज करने से बेहतर परिणाम मिलते हैं।

डैंड्रफ से राहत दिलाए

अगर आप डैंड्रफ से परेशान हैं, तो नारियल तेल और मेथी का तेल एक अच्छा घरेलू उपाय है। इसमें मौजूद एंटीफंगल गुण स्कैल्प को साफ रखते हैं और रूसी की समस्या को धीरे-धीरे कम करते हैं।

Coconut Oil Hair: नारियल तेल और मेथी का तेल कैसे बनाएं?

  • सबसे पहले एक कटोरी में नारियल तेल लें और उसे हल्का गर्म करें।
  • अब इसमें 1–2 चम्मच मेथी दाना डालें।
  • धीमी आंच पर तब तक गर्म करें, जब तक मेथी दाने हल्के लाल रंग के न हो जाएं।
  • गैस बंद कर दें और तेल को ठंडा होने दें।
  • ठंडा होने के बाद तेल को छानकर किसी साफ बोतल में स्टोर कर लें।

Hair growth home remedy: कितनी बार इस्तेमाल करें?

इस तेल से हफ्ते में दो बार बालों और स्कैल्प की अच्छी तरह मालिश करें।नियमित इस्तेमाल से कुछ ही हफ्तों में बालों की मजबूती और बनावट में साफ बदलाव नजर आने लगेगा।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।



Hindi News / Lifestyle News / Beauty Tips / Hair Growth Oil: बालों को घना और मजबूत बनाना है? नारियल तेल और मेथी का कमाल जानिए

Patrika Site Logo

