Hair Growth Oil: बालों को घना और मजबूत बनाना है? नारियल तेल और मेथी का कमाल जानिए

Hair Growth Oil: नारियल तेल और मेथी के दानों का कॉम्बिनेशन सदियों से बालों की देखभाल में इस्तेमाल किया जाता रहा है। नारियल तेल जहां बालों को गहराई से पोषण देता है, वहीं मेथी के बीज स्कैल्प को मजबूती देने और बालों की जड़ों को एक्टिव रखने में मदद करते हैं। हेयर फॉल, पतले बाल और कमजोर जड़ों से परेशान लोगों के लिए यह देसी नुस्खा बालों को घना, मजबूत और हेल्दी बनाने में सहायक हो सकता है।