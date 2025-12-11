BTS Star Skin Care : BTS स्टार की ग्लोइंग स्किन और किलर LOOK का राज, ये हैं पुरुषों के लिए 5 ग्रूमिंग टिप्स

बीटीएस स्टार जैसी त्वचा | Photo: Instagram Chanel Beauty
BTS Star Skin Care: BTS को शायद ही कोई जानता न हो। इनके डांस, ब्यूटी और स्टाइल का तो हर कोई दिवाना है। भारत में भी इनके बहुत फैंस है। BTS और जंग-कूक की फैन फॉलोइंग को देखते हुए। फ्रैगनेंस एंड ब्यूटी (Fragrance & Beauty के ब्रैंड) शनैल (Chanel) ने जियोन जंग-कूक (Jeon Jung kook) को 12 दिसंबर 2025 को अपना ब्रांड एंबैस्डर (Brand Ambassador) बनाने का ऐलान किया।
इसका मतलब अब से Bleu de Chanel परफ्यूम हो या चैनल का हाई-एंड स्किनकेयर, सबमें जंग-कूक की ग्लोइंग स्किन और किलर लुक देखने को मिलेगा। इस ऐलान के बाद से ही सोशल मिडिया पर #JungkookXChanel #JungkookIsChanel ट्रेंड कर रहे हैं।
BTS Star Skin Care: अगर आप भी BTS Army पगलू हैं, तो ये लेख आपके लिए है, उसमें भी खासकर लड़कों के लिए। क्योंकि ये उनके लिए एक सबसे बड़ा मौका है। अब लड़के जंग-कूक से सीधे-सीधे 5 मेल ग्रूमिंग ब्यूटी टिप्स सीख सकते हैं, जो उन्हें भी ग्लोइंग स्किन और किलर लुक दे सकता है। आइए जानें इन जंग-कूक के ब्यूटी टिप्स-
जंग-कूक की स्किन हमेशा बिल्कुल साफ कांच जैसी चमकती है। एलेर (Allure) वेबसाइट पर प्रकाशित एक इंटरव्यू में जंग-कूक ने भी अपनी स्किनकेयर रूटीन के बारे में बताया, कि वो दिन में 3-4 लीटर पानी पीते हैं और साथ ही मॉइस्चराइजर का भी यूज करते हैं।
जंग-कूक कभी अपनी सनस्क्रीन को गलती से भी स्किप नहीं करते। ये धूप और दूसरी गंदगी को उनके चेहरे पर आने से बचाने में बेहद जरूरी है।
क्लीन शेव और लाइट परफ्यूम की खुशबू जंग-कूक का सिग्नेचर लुक है। BTS की पहचान भी क्लीन शेव है।
जंग-कूक की होंठ साफ और स्मूद है क्योंकि वे हमेशा लिप बाम जरूर यूज करते हैं।
जंग-कूक की स्किन ग्लास की तरह ग्लो करती है क्योंकि वो अच्छा खाते हैं और रात में 7-8 घंटे की नींद जरूर लेते हैं।
इस तरह की खबरों को पढ़ने के लिए पत्रिका के लाइफस्टाइल सेक्शन (Lifestyle News) के साथ बने रहिए। यहां पर आपको लाइफस्टाइल की खास खबरें मिलती रहेंगी।
बड़ी खबरेंView All
ब्यूटी टिप्स
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य