BTS Star Skin Care : BTS स्टार की ग्लोइंग स्किन और किलर LOOK का राज, ये हैं पुरुषों के लिए 5 ग्रूमिंग टिप्स

BTS Star Skin Care: BTS को शायद ही कोई जानता न हो। इनके डांस, ब्यूटी और स्टाइल का तो हर कोई दिवाना है। भारत में भी इनके बहुत फैंस है। BTS और जंग-कूक की फैन फॉलोइंग को देखते हुए। फ्रैगनेंस एंड ब्यूटी (Fragrance & Beauty के ब्रैंड) शनैल (Chanel) ने जियोन जंग-कूक (Jeon Jung kook) को 12 दिसंबर 2025 को अपना ब्रांड एंबैस्डर (Brand Ambassador) बनाने का ऐलान किया।