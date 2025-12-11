11 दिसंबर 2025,

ब्यूटी टिप्स

BTS Star Skin Care : BTS स्टार की ग्लोइंग स्किन और किलर LOOK का राज, ये हैं पुरुषों के लिए 5 ग्रूमिंग टिप्स

BTS स्टार की ग्लोइंग स्किन और किलर LOOK का राज, ये हैं पुरुषों के लिए 5 ग्रूमिंग टिप्स: जंगकुक Global Ambassador बनने के बाद अब सिर्फ सिंगर नहीं, बल्कि ब्यूटी गुरु भी बन गए हैं। BTS Army के पीधे पागल लड़कों के लिए ये खास मौका है। जंगकुक की ग्लोइंग स्किन और किलर लुक जैसा लुक पाने का। तो आइए जानें उनकी 5 मेल ब्यूटी टिप्स।

Google source verification

भारत

image

Priyanka

Dec 11, 2025

Jungkook Skincare Tips Jungkook Mens Beauty Tips

बीटीएस स्टार जैसी त्वचा | Photo: Instagram Chanel Beauty

BTS Star Skin Care: BTS को शायद ही कोई जानता न हो। इनके डांस, ब्यूटी और स्टाइल का तो हर कोई दिवाना है। भारत में भी इनके बहुत फैंस है। BTS और जंग-कूक की फैन फॉलोइंग को देखते हुए। फ्रैगनेंस एंड ब्यूटी (Fragrance & Beauty के ब्रैंड) शनैल (Chanel) ने जियोन जंग-कूक (Jeon Jung kook) को 12 दिसंबर 2025 को अपना ब्रांड एंबैस्डर (Brand Ambassador) बनाने का ऐलान किया।

इसका मतलब अब से Bleu de Chanel परफ्यूम हो या चैनल का हाई-एंड स्किनकेयर, सबमें जंग-कूक की ग्लोइंग स्किन और किलर लुक देखने को मिलेगा। इस ऐलान के बाद से ही सोशल मिडिया पर #JungkookXChanel #JungkookIsChanel ट्रेंड कर रहे हैं।

BTS Star Skin Care: अगर आप भी BTS Army पगलू हैं, तो ये लेख आपके लिए है, उसमें भी खासकर लड़कों के लिए। क्योंकि ये उनके लिए एक सबसे बड़ा मौका है। अब लड़के जंग-कूक से सीधे-सीधे 5 मेल ग्रूमिंग ब्यूटी टिप्स सीख सकते हैं, जो उन्हें भी ग्लोइंग स्किन और किलर लुक दे सकता है। आइए जानें इन जंग-कूक के ब्यूटी टिप्स-

ग्लो का असली राज है हाइड्रेशन

जंग-कूक की स्किन हमेशा बिल्कुल साफ कांच जैसी चमकती है। एलेर (Allure) वेबसाइट पर प्रकाशित एक इंटरव्यू में जंग-कूक ने भी अपनी स्किनकेयर रूटीन के बारे में बताया, कि वो दिन में 3-4 लीटर पानी पीते हैं और साथ ही मॉइस्चराइजर का भी यूज करते हैं।

सनस्क्रीन स्किप की गलती ना करें

जंग-कूक कभी अपनी सनस्क्रीन को गलती से भी स्किप नहीं करते। ये धूप और दूसरी गंदगी को उनके चेहरे पर आने से बचाने में बेहद जरूरी है।

क्लीन शेव और लाइट परफ्यूम है कमाल

क्लीन शेव और लाइट परफ्यूम की खुशबू जंग-कूक का सिग्नेचर लुक है। BTS की पहचान भी क्लीन शेव है।

लिप बाम जरूर करें यूज

जंग-कूक की होंठ साफ और स्मूद है क्योंकि वे हमेशा लिप बाम जरूर यूज करते हैं।

स्किन के बेस्ट फ्रेंड, नींद और अच्छा खाना

जंग-कूक की स्किन ग्लास की तरह ग्लो करती है क्योंकि वो अच्छा खाते हैं और रात में 7-8 घंटे की नींद जरूर लेते हैं।

इस तरह की खबरों को पढ़ने के लिए पत्रिका के लाइफस्टाइल सेक्शन (Lifestyle News) के साथ बने रहिए। यहां पर आपको लाइफस्टाइल की खास खबरें मिलती रहेंगी।

Updated on:

11 Dec 2025 06:12 pm

Published on:

11 Dec 2025 06:11 pm

BTS Star Skin Care : BTS स्टार की ग्लोइंग स्किन और किलर LOOK का राज, ये हैं पुरुषों के लिए 5 ग्रूमिंग टिप्स

