Glowing Skin Tips: ना बनाने में झंझट, ना खर्च… एक फ्री की चीज जो डल फेस को बनाती है ग्लोइंग

Glowing Skin Tips: डरिये मत महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स से! चेहरे पर ये फ्री की चीज लगाकर पाएं फ्रेश, ग्लोइंग स्किन। पिंपल्स, एक्ने, डार्क सर्कल्स और आई बैग्स से छुटकारा पाने का नेचुरल, फ्री और असरदार तरीका।

भारत

Dimple Yadav

Sep 10, 2025

Glowing Skin Tips
Glowing Skin Tips (photo- freepik)

Glowing Skin Tips: खुबसूरत और ग्लोइंग चेहरा कौन नहीं चाहता, लेकिन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इतने महंगे हो गए है कि इसे खरीद पाना हर किसी के बस में नहीं है। यदि आप बिना पैसे खर्च किए चमचमाती स्किन पाना चाहते हैं तो आपके लिए हम एक फेस पैक लेकर आए हैं। दरअसल, फ्रिज में रखी बर्फ भी आपकी स्किन के लिए एक नेचुरल और फ्री उपाय बन सकती है? बिना किसी झंझट या भारी खर्च के आप बर्फ से अपने डल और थके चेहरे को फ्रेश और चमकदार बना सकती है। आइए जानते हैं कैसे।

ग्लो लाने में बर्फ का कमाल

यदि आपकी स्किन हमेशा डल और थकी-थकी सी लगती है, तो आप बर्फ थेरेपी आजमा सकते हैं। बर्फ लगाने से स्किन में ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, जिससे त्वचा को जरूरी ऑक्सीजन मिलने लगता है। इसका असर यह होता है कि आपका चेहरा तुरंत फ्रेश और नेचुरल ग्लो से भर जाता है। इसे एकदम सस्ता और आसान तरीका माना जाता हैं, जो हर किसी के लिए काफी फायदेमंद है।

ये भी पढ़ें

Night Skincare Tip: सोने से पहले ये 3 चीजें चेहरे पर जरूर लगाएं, स्किन रह सकती है यंग और ग्लोइंग
ब्यूटी टिप्स
Night skincare routine for glowing skin

पिंपल्स और एक्ने पर असर

पिंपल्स और एक्ने से परेशान हैं? बर्फ थेरेपी आपके लिए बहुत असरदार हो सकती है। बर्फ लगाने से स्किन की सूजन और लालपन कम होता है। यह एक्स्ट्रा ऑयल को भी कंट्रोल करता है, जिससे पिंपल्स की समस्या धीरे-धीरे कम हो जाती है। खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनकी स्किन ऑयली होती है। रोजाना बर्फ से मसाज करने से पोर्स टाइट होते हैं, स्किन स्मूथ और साफ दिखती है।

आई बैग्स और डार्क सर्कल्स को करें गायब

अगर आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स या सूजन है, तो बर्फ आपके लिए बेहतरीन उपाय है। बर्फ लगाने से आई बैग्स की सूजन कम होती है और डार्क सर्कल्स हल्के पड़ने लगते हैं। यह एक नेचुरल तरीका है, बिना किसी कैमिकल प्रोडक्ट के, जिससे आपकी आंखें भी फ्रेश और जवां दिखेंगी।

मेकअप टिकाऊ बनाने का आसान तरीका

अगर आप चाहते हैं कि आपका मेकअप पूरे दिन टिका रहे, तो मेकअप करने से पहले चेहरे पर बर्फ लगाएं। इससे स्किन स्मूथ होती है और मेकअप लंबे समय तक बिना झुरझुरी या पचपन के टिका रहता है। बस बर्फ के टुकड़े को साफ कपड़े में लपेटें और चेहरे पर सर्कुलर मसाज करें। फिर मॉइस्चराइजर लगाएं।

ये भी पढ़ें

Skin Care Tips: स्वस्थ और दमकती त्वचा के लिए 5 प्राकृतिक ब्यूटी टिप्स…
लाइफस्टाइल
Skin Care Tips: 5 Natural Beauty Tips for Healthy and Glowing Skin

Updated on:

10 Sept 2025 05:24 pm

Published on:

10 Sept 2025 05:23 pm

Hindi News / Health / Beauty / Glowing Skin Tips: ना बनाने में झंझट, ना खर्च… एक फ्री की चीज जो डल फेस को बनाती है ग्लोइंग

