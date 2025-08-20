Hair growth: घने और लंबे बाल चाहिए? बस डाइट में जोड़ो ये 5 विटामिन!

Hair growth: हर कोई चाहता है कि उनके बाल जल्दी बढ़ें, मोटे हों और चमकदार दिखें। लेकिन सच ये है कि स्ट्रेस, गलत डाइट, ज्यादा स्टाइलिंग और प्रदूषण के बीच हमारे बालों को उतना प्यार नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। ऑयल, मास्क और सीरम बाहर से मदद करते हैं, लेकिन असली ताकत आती है अंदर से। और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है विटामिन्स का।