Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Hair growth: घने और लंबे बाल चाहिए? बस डाइट में जोड़ो ये 5 विटामिन!

अगर डाइट में विटामिन की कमी हो जाए तो बाल झड़ने, पतले होने और धीमी ग्रोथ जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। जानिए कौन से फूड्स से आपको ये विटामिन्स मिल सकते हैं और नेचुरल तरीके से कैसे पाएं हेल्दी, शाइनी और लंबे बाल।

भारत

Dimple Yadav

Aug 20, 2025

Hair growth
Hair growth

Hair growth: हर कोई चाहता है कि उनके बाल जल्दी बढ़ें, मोटे हों और चमकदार दिखें। लेकिन सच ये है कि स्ट्रेस, गलत डाइट, ज्यादा स्टाइलिंग और प्रदूषण के बीच हमारे बालों को उतना प्यार नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। ऑयल, मास्क और सीरम बाहर से मदद करते हैं, लेकिन असली ताकत आती है अंदर से। और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है विटामिन्स का।

अगर आपकी डाइट में सही विटामिन्स की कमी है, तो बाल टूटने लगते हैं, पतले और बेजान दिखते हैं। अच्छी खबर ये है कि सही पोषक तत्व लेने से आपके बालों में फर्क साफ नजर आने लगता है। तो चलिए जानते हैं वो 5 बेस्ट विटामिन्स जो बालों की ग्रोथ को तेज करते हैं और उन्हें हेल्दी बनाते हैं।

ये भी पढ़ें

Healthy Hair: बाल झड़ना और डैंड्रफ को कहें अलविदा, बस अपनाएं ये 4 प्राकृतिक नुस्खे
लाइफस्टाइल
Healthy Hair

बायोटिन (Biotin) – बालों का सबसे बड़ा साथी

बायोटिन को बालों का विटामिन कहा जाता है। ये केराटिन बनाने में मदद करता है, जो आपके बाल, स्किन और नेल्स की बुनियाद है। बायोटिन की कमी से बाल टूटते हैं और धीरे बढ़ते हैं। यह अंडा, नट्स, बीज, सैल्मन मछली और शकरकंद खाने में मिलेगा। चाहो तो सप्लिमेंट भी ले सकते हो।

विटामिन D – नए बालों की जड़ें बनाने वाला

अगर बाल झड़ रहे हैं या पतले हो रहे हैं, तो वजह हो सकती है विटामिन D की कमी। ये नए हेयर फॉलिकल्स बनाने में मदद करता है। सबसे आसान तरीका रोज 15-20 मिनट धूप सेंको। यह फैटी फिश, मशरूम और दूध खाने से मिलेगा।

विटामिन E – स्कैल्प के लिए स्पा ट्रीटमेंट

विटामिन E खून का बहाव बढ़ाता है जिससे जड़ों को पोषण मिलता है और बाल तेजी से बढ़ते हैं। ये फ्री रेडिकल्स से बचाकर बालों को शाइनी और हेल्दी बनाता है। यह बादाम, सूरजमुखी के बीज, पालक और एवोकाडो खाने से मिलेगा।

विटामिन A – बालों को चमकदार और मजबूत बनाने वाला

ये विटामिन हर सेल की ग्रोथ के लिए जरूरी है, यहां तक कि बालों के लिए भी। ये सेबम बनाने में मदद करता है, जिससे स्कैल्प हाइड्रेटेड रहता है। यह गाजर, शकरकंद, पालक और केल खाने से मिलेगा। ध्यान रहे ज्यादा विटामिन A लेने से बाल झड़ सकते हैं, इसलिए बैलेंस जरूरी है।

विटामिन C – इम्युनिटी ही नहीं, हेयर ग्रोथ में भी जरूरी

विटामिन C कोलेजन बनाने में मदद करता है, जो बालों की जड़ों को मजबूत रखता है। ये आयरन को भी अब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जो बाल झड़ने से बचाता है। यह संतरे, नींबू, स्ट्रॉबेरी, अमरूद, शिमला मिर्च और ब्रोकोली खाने से मिलेगा।

सिर्फ विटामिन नहीं, हेयर केयर भी जरूरी

  • हफ्ते में 1-2 बार तेल मालिश करो।
  • जेंटल शैंपू और कंडीशनर से सफाई करो।
  • स्कैल्प मसाज से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और बाल मजबूत होते हैं।

नेचुरल हेयर केयर अपनाओ

केमिकल वाले शैंपू और सीरम से दूर रहो। हर्बल शैंपू (आंवला, शिकाकाई, रीठा वाले) और नेचुरल सीरम (रोजमेरी या प्याज एक्सट्रैक्ट वाला) इस्तेमाल करो। इससे स्कैल्प हेल्दी रहेगा, बाल कम झड़ेंगे और नेचुरल शाइन भी बढ़ेगी।

ये भी पढ़ें

Hair Care Tips: क्या आपके बाल भी होने लगे हैं सफेद तो जानें कारण और घरेलू उपाय
लाइफस्टाइल
Hair Care Tips

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Published on:

20 Aug 2025 12:41 pm

Hindi News / Lifestyle News / Hair growth: घने और लंबे बाल चाहिए? बस डाइट में जोड़ो ये 5 विटामिन!

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.