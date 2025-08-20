Hair growth: घने और लंबे बाल चाहिए? बस डाइट में जोड़ो ये 5 विटामिन!

Hair growth: हर कोई चाहता है कि उनके बाल जल्दी बढ़ें, मोटे हों और चमकदार दिखें। लेकिन सच ये है कि स्ट्रेस, गलत डाइट, ज्यादा स्टाइलिंग और प्रदूषण के बीच हमारे बालों को उतना प्यार नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। ऑयल, मास्क और सीरम बाहर से मदद करते हैं, लेकिन असली ताकत आती है अंदर से। और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है विटामिन्स का।
अगर आपकी डाइट में सही विटामिन्स की कमी है, तो बाल टूटने लगते हैं, पतले और बेजान दिखते हैं। अच्छी खबर ये है कि सही पोषक तत्व लेने से आपके बालों में फर्क साफ नजर आने लगता है। तो चलिए जानते हैं वो 5 बेस्ट विटामिन्स जो बालों की ग्रोथ को तेज करते हैं और उन्हें हेल्दी बनाते हैं।
बायोटिन को बालों का विटामिन कहा जाता है। ये केराटिन बनाने में मदद करता है, जो आपके बाल, स्किन और नेल्स की बुनियाद है। बायोटिन की कमी से बाल टूटते हैं और धीरे बढ़ते हैं। यह अंडा, नट्स, बीज, सैल्मन मछली और शकरकंद खाने में मिलेगा। चाहो तो सप्लिमेंट भी ले सकते हो।
अगर बाल झड़ रहे हैं या पतले हो रहे हैं, तो वजह हो सकती है विटामिन D की कमी। ये नए हेयर फॉलिकल्स बनाने में मदद करता है। सबसे आसान तरीका रोज 15-20 मिनट धूप सेंको। यह फैटी फिश, मशरूम और दूध खाने से मिलेगा।
विटामिन E खून का बहाव बढ़ाता है जिससे जड़ों को पोषण मिलता है और बाल तेजी से बढ़ते हैं। ये फ्री रेडिकल्स से बचाकर बालों को शाइनी और हेल्दी बनाता है। यह बादाम, सूरजमुखी के बीज, पालक और एवोकाडो खाने से मिलेगा।
ये विटामिन हर सेल की ग्रोथ के लिए जरूरी है, यहां तक कि बालों के लिए भी। ये सेबम बनाने में मदद करता है, जिससे स्कैल्प हाइड्रेटेड रहता है। यह गाजर, शकरकंद, पालक और केल खाने से मिलेगा। ध्यान रहे ज्यादा विटामिन A लेने से बाल झड़ सकते हैं, इसलिए बैलेंस जरूरी है।
विटामिन C कोलेजन बनाने में मदद करता है, जो बालों की जड़ों को मजबूत रखता है। ये आयरन को भी अब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जो बाल झड़ने से बचाता है। यह संतरे, नींबू, स्ट्रॉबेरी, अमरूद, शिमला मिर्च और ब्रोकोली खाने से मिलेगा।
केमिकल वाले शैंपू और सीरम से दूर रहो। हर्बल शैंपू (आंवला, शिकाकाई, रीठा वाले) और नेचुरल सीरम (रोजमेरी या प्याज एक्सट्रैक्ट वाला) इस्तेमाल करो। इससे स्कैल्प हेल्दी रहेगा, बाल कम झड़ेंगे और नेचुरल शाइन भी बढ़ेगी।