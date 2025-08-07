National Handloom Day: भारत की 10 क्लासिक हैंडलूम जो हर महिला की वार्डरोब में होनी चाहिए

आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (National Handloom Day) है। यह हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। ये सिर्फ कपड़े का जश्न नहीं है, ये हमारी जड़ों, हमारी मिट्टी की खुशबू और हमारी पहचान का जश्न है। आज के इस खास मौके पर हम आपको भारत की 10 ऐसी हैंडलूम साड़ियां जो हर भारतीय को जिंदगी में एक बार जरूर पहननी चाहिए। ये सिर्फ कपड़े नहीं हैं, ये कहानियां हैं, विरासत हैं, और आम चीजों के खिलाफ एक छोटी सी बगावत भी।