DIY Hair Magic: Jasmin Bhasin ने शेयर किया अपना टॉप नुस्खा हाइड्रेटेड और हेल्दी बालों के लिए

DIY Hair Magic: सर्दियों में बालों का ड्राई होना, टूटना और स्कैल्प पर फ्लेकीनेस होना बहुत आम समस्या है। लेकिन यही सामान्य दिखने वाली दिक्कतें बालों का घनापन और उनकी प्राकृतिक खूबसूरती बिगाड़ देती हैं। ऐसे में हाल ही में टीवी की मशहूर एक्ट्रेस जस्मिन (Jasmin Bhasin) भसीन जो अपनी एक्टिंग, क्यूटनेस और खूबसूरत बालों के लिए जानी जाती हैं ने सोशल मीडिया पर अपना खास हेयरकेयर DIY मास्क शेयर किया।जस्मिन के अनुसार, उनके बताए हुए ये आसान घरेलू नुस्खे बालों पर तुरंत असर दिखाते हैं। यह हेयर मास्क बालों को अंदर से पोषण देता है, उन्हें नैचुरली शाइनी, हेल्दी और लंबे समय तक हाइड्रेटेड बनाए रखता है।यहां जानिए उनका यह फेवरेट हेयरकेयर सीक्रेट।
जस्मिन ने बताया कि उनका पसंदीदा हेयर मास्क तीन साधारण रसोई सामग्री दही, शहद और नींबू से बनता है। उन्होंने इसे “सबसे आसान और सबसे असरदार तरीका” बताया, खासकर ड्राई, फ्रिजी हेयर और खुजली वाले स्कैल्प के लिए।
एक बाउल में दो बड़े चम्मच दही लें। इसमें एक चम्मच शहद और आधा नींबू निचोड़कर अच्छी तरह मिला लें। इस मिश्रण को जड़ों से लेकर बालों की लंबाई तक लगाएं। लगभग 20–30 मिनट बाद सादे पानी से धो लें। हफ्ते में एक बार लगाने पर बाल Noticeably स्मूद, चमकदार और हाइड्रेटेड दिखने लगते हैं।
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
