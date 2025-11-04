Raw Papaya Vs Ripe Papaya: कौन रख सकता है स्कैल्प को हेल्दी और बालों को झड़ने से दूर?

Raw Papaya Vs Ripe Papaya: घने, मजबूत और चमकदार बालों की चाहत हर किसी को होती है,लेकिन आज की लाइफस्टाइल को देखते हुए, गलत खानपान और प्रदूषण की वजह से बालों से जुड़ी कई समस्याएं देखने को मिल रही हैं। इसी कारण लोग महंगे-महंगे ट्रीटमेंट लेते हैं, जिनसे बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और नतीजतन बाल रूखे, बेजान और खराब दिखने लगते हैं।सोशल मीडिया पर आजकल कई नेचुरल ट्रिक्स वायरल हो रही हैं, जिनमें से एक है बालों में पपीता लगाना।ऐसे में सवाल उठता है बालों पर पका पपीता लगाना बेहतर है या कच्चा पपीता?अगर आपके मन में भी यही सवाल है, तो आइए जानते हैं कि हेयर केयर में किससे बेहतर रिजल्ट मिलते हैं।