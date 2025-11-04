Raw Papaya Vs Ripe Papaya: कौन रख सकता है स्कैल्प को हेल्दी और बालों को झड़ने से दूर?

Papaya hair mask benefit|फोटो सोर्स – Patrika.com
Raw Papaya Vs Ripe Papaya: घने, मजबूत और चमकदार बालों की चाहत हर किसी को होती है,लेकिन आज की लाइफस्टाइल को देखते हुए, गलत खानपान और प्रदूषण की वजह से बालों से जुड़ी कई समस्याएं देखने को मिल रही हैं। इसी कारण लोग महंगे-महंगे ट्रीटमेंट लेते हैं, जिनसे बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और नतीजतन बाल रूखे, बेजान और खराब दिखने लगते हैं।सोशल मीडिया पर आजकल कई नेचुरल ट्रिक्स वायरल हो रही हैं, जिनमें से एक है बालों में पपीता लगाना।ऐसे में सवाल उठता है बालों पर पका पपीता लगाना बेहतर है या कच्चा पपीता?अगर आपके मन में भी यही सवाल है, तो आइए जानते हैं कि हेयर केयर में किससे बेहतर रिजल्ट मिलते हैं।
एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर
पके पपीते में बीटा-कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो बालों को प्रदूषण और सूरज की किरणों से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। इसका इस्तेमाल बालों को मजबूत और चमकदार बनाता है।
पका पपीता पानी से भरपूर होता है, जिससे यह बालों की जड़ों में नमी बनाए रखने में मदद करता है।साथ ही, रूखापन और दोमुंहे बालों की समस्या भी कम होती है।
इसमें नेचुरल प्रोटीन और शुगर होते हैं जो बालों की जड़ों को पोषण देते हैं और बाल झड़ने से रोकते हैं।
कच्चे पपीते में पेपेन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो स्कैल्प से डेड सेल्स और गंदगी को हटाने में मदद करता है।इससे हेयर फॉलिकल्स साफ होते हैं और बालों की ग्रोथ बेहतर होती है।
कच्चे पपीते में विटामिन A, C और E होते हैं, जो बालों को पोषण देते हैं।विटामिन A स्कैल्प में नेचुरल ऑयल (Sebum) बनाने में मदद करता है, जिससे बाल सूखने या टूटने से बचते हैं।
कच्चे पपीते का पेस्ट बना लें और इसमें थोड़ी शहद भी मिला सकते हैं।इसे बालों पर अच्छी तरह लगाएँ और कुछ देर छोड़ दें।फिर गुनगुने पानी से बालों को धो लें।
अगर आपके बालों से जुड़ी समस्या जैसे रूसी, गंदगी या स्कैल्प की समस्याएं हैं, तो कच्चे पपीते का इस्तेमाल बेहतर रहेगा।लेकिन अगर बाल रूखे, बेजान या डैमेज हैं, तो पका पपीता आपके लिए अधिक फायदेमंद होगा।दरअसल, दोनों ही पपीते अपने-अपने तरीक़े से बालों को पोषण और मजबूती देते हैं।आप चाहें तो बारी-बारी से दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बालों को सम्पूर्ण केयर मिले।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य